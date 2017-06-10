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    Полиция задержала нового подозреваемого в причастности к теракту в Лондоне

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (191)

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    На данный момент под стражей находятся еще пять человек по подозрению в причастности к атаке на Лондонском мосту. Всего полиция задержала 18 человек в связи с данным терактом.
    Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Британская полиция объявила о новом аресте в связи с терактом на Лондонском мосту. Согласно заявлению столичной полиции, на востоке Лондона был задержан мужчина 27 лет. Арест производился в его квартире в районе Илфорд. Сейчас там проводятся обыски.

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    На данный момент под стражей находятся еще пять человек по подозрению в причастности к атаке на Лондонском мосту. Всего полиция задержала 18 человек в связи с данным терактом.

    Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

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