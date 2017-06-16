Франко-британский антитеррористический план и свобода слова в Европе

РИА Новости Украина

В среду МВД Франции обнародовало общие положения плана борьбы с терроризмом, согласованного на встрече Макрона с Мэй. Основные меры направлены на кибер-безопасность: взлом защиты мессенджеров, работа против экстремистов в соцсетях, оперативное удаление контента, деанонимизация и другие методы.

Ранее Тереза Мэй заявила, что крупные интернет-компании, в частности, владельцы соцсетей, столкнутся с давлением властей Великобритании и Франции, если не усилят контроль за контентом экстремистской и криминальной направленности.

Ситуацию Sputnik прокомментировал Янник Аррель (Yannick Harrel), специалист по киберстратегиям: "Это нужно понимать скорее как политическое заявление, а не как техническую реальность.

Есть три направления: сотрудничество между операторами и провайдерами, которые будет вынуждены еще активней, чем раньше, помогать в борьбе против терроризма; в том, что касается доступа к зашифрованным данным, нужно будет как-то совместить это с тайной частной переписки; доступ к цифровым уликам, которые находятся на территории третьих государств, главным образом на территории США.

Французско-немецкое сотрудничество в данной области поднимает три вопроса. Первый – риск цензуры, которая будет исходить от частных лиц, но осуществляться по требованию властей. Интернет-компании, конечно, приложили значительные усилия, однако этого недостаточно. Разработанные алгоритмы недостаточно эффективны, чтобы помешать отдельным лицам говорить о терроризме или подталкивать людей того же вероисповедания к радикализации. В связи с этим возникает вопрос: не идем ли мы к ужесточению ограничений к сфере информационно-коммуникационных услуг, что может привести к ущемлению свободы слова?

Второй вопрос имеет отношение к зашифрованным данным. Этот вопрос по-прежнему обсуждается экспертами. Было бы интересно детально изучить этот аспект, потому что в этой области мы все-таки сталкиваемся с двумя трудностями: необходимость защиты стратегических данных разных администраций, компаний и частных лиц, а также необходимость сделать эти данные менее уязвимыми для хакеров. С другой стороны, спецслужбы должны знать о необычных инцидентах, о случаях радикализации и о возможной подготовке терактов.

Наконец, третий вопрос касается предоставления информации американским правительством. В то же самое время это и рука помощи, протянутая этому же правительству. Только трудно представить, что Агентство национальной безопасности не поскупится и будет регулярно предоставлять информацию европейским партнерам.

Крупные компании (такие как Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber) выбирают американскую юрисдикцию, как правило, штата Калифорния, поэтому по-прежнему "нужно будет получать международное судебное поручение".

Переговоры между Великобританией и Франции направлены на то, чтобы побудить американцев проявить немного больше гибкости в том, что касается предоставления информации".

В том, что касается последствий, которые это может иметь, "чем больше мы будет усиливать меры, тем больше эти компании будут уходить в глубины Интернета, а любого человека, любого гражданина можно будет читать как открытую книгу. О его жизни можно будет узнать больше, чем знают его собственные родители".

Сегодня существует целый набор правовых механизмов, позволяющих защитить данные, но также и получить к ним доступ. Однако "чем меньше законов, тем лучше. Законодательство должно быть нейтральным с технологической точки зрения. Кроме того, существует конвенция, уже подписанная и ратифицированная – Будапештская конвенция о компьютерных преступлениях 2001 года". По мнению Янника Арреля, сначала нужно начать применять на практике данное законодательство, а потому уже принимать законы, посягающие на свободы.

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Тьерри Валла (Thierry Vallat), адвокат по компьютерному праву заявил: "Что касается мессенджеров, использующих шифрование данных, с технологической точки зрения очень трудно починить слабые места, не нарушая правил о соблюдении свобод.

Большая сложность будет заключаться в том, как совместить усиленный контроль с соблюдением индивидуальных свобод".