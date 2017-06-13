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    США используют террористов для раскачивания ситуации в РФ - Путин

    (обновлено: )5810
    Российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что РФ рассчитывала на поддержку со стороны США, "а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов".
    Президент РФ Владимир Путин.ю Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. США использует террористов для раскачивания внутриполитической ситуации в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин: американцы занервничали, когда я заговорил о вступлении РФ в НАТО
    RT / ShowTime
    Путин: американцы занервничали, когда я заговорил о вступлении РФ в НАТО

    По его словам, когда начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы.

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    "Холодная война ушла в прошлое, у нас ясные, прозрачные отношения со всем миром, с Европой, с США, и конечно мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России",- заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

    Ранее Путин также заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. 

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