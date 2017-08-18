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    Число пострадавших в результате теракта в Барселоне резко увеличилось

    Тема:

    Теракт в Барселоне (17)

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    Советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн сообщил, что 80 человек были доставлены в больницы в каретах скорой помощи, но некоторые обратились в больницу самостоятельно.
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    El País

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек, погибшими по-прежнему числятся 13 человек, однако их количество может увеличиться, заявил советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

    Ранее власти сообщали о 80 раненых, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии.

    Теракт в Барселоне
    канал Ruptly TV в youtube
    Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта

    Советник пояснил, что 80 человек были доставлены в больницы в каретах скорой помощи, но некоторые обратились в больницу самостоятельно.

    Смотрите также: На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    "Мы работаем всеми возможными силами, чтобы обезвредить группу людей, которые совершили нападение", — добавил Форн в выступлении, которое транслирует телеканал 24 Horas.

    Он поблагодарил силы правопорядка за оперативную работу и выразил сожаление, что СМИ распространяли много непроверенной информации.

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

    Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". 

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