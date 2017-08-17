Теракт в в Испании. "Барселона", "Реал" и Роналду выразили соболезнования

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. "Барселона", мадридские "Атлетико" и "Реал", а также другие клубы испанской футбольной Ла Лиги выразили соболезнования пострадавшим в результате теракта в Барселоне, сообщает Р-Спорт.

В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, еще 50 пострадали. Один из подозреваемых задержан.

"С тяжелым сердцем мы узнали о сегодняшней атаке. Все наши мысли и молитвы сейчас с жертвами и их семьями, а также со всеми гражданами Барселоны", — говорится в сообщении "Барселоны" в микроблоге в Twitter.

"Реал" выражает глубокую скорбь в связи со случившимся в Барселоне и выражает соболезнования семьям и друзьям пострадавших", — гласит сообщение на сайте мадридского клуба.

Отдельно со словами поддержки обратился к семьям пострадавших нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Свои соболезнования выразили также "Малага", "Альмерия", "Атлетик", другие клубы испанской Ла Лиги, а также французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Сити" и турецкий "Галатасарай".