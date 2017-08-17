Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта

По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне, сообщает радиостанция CADENA SER.

"Тринадцать человек погибли в инциденте, который квалифицируется как "террористическая атака", — говорится в сообщении радиостанции.

Каталонская полиция официально подтвердила, что наезд фургона на прохожих в центре Барселона является терактом.

"Подтверждается террористическое нападение. Активизирован протокол террористической атаки", — говорится в сообщении полиции в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах.