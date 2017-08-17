наверх
17.08.201720:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Испанские СМИ сообщают о 13-ти погибших в Барселоне

    Тема:

    Теракт в Барселоне (5)

    (обновлено: )22
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    EFE

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне, сообщает радиостанция CADENA SER.

    "Тринадцать человек погибли в инциденте, который квалифицируется как "террористическая атака", — говорится в сообщении радиостанции.

    Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

    Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Теракт в Барселоне
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве задержали владелицу притонов и 6 сутенеров при попытке дать взятку
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину