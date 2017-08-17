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    Спорт

    "Реал" завоевал Суперкубок Испании, дважды обыграв "Барселону"

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    Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "сливочных.
    Мадридский Реал стал обладателем Суперкубка Испании
    twitter.com/realmadrid

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" победили "Барселону" во втором матче за Суперкубок Испании по футболу и стали обладателями трофея.

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    Встреча, прошедшая в среду вечером в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0. В составе хозяев голы забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).

    twitter.com/realmadrid
    Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании

    Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "Реала". По итогам той игры за удаление и толчок арбитра нападающий мадридцев Криштиану Роналду был дисквалифицирован на пять матчей.

    "Реал" в десятый раз стал обладателем Суперкубка Испании.

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