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    Стрельба слышна в районе Барселоны, где машина наехала на людей

    Тема:

    Теракт в Барселоне (5)

    (обновлено: )109
    Перед тем, как врезаться в толпу машина проехала около 400 метров. Она остановилась после того, как столкнулась с киоском. ЧП произошло в районе площади Каталонии.
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    daily mail

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Стрельба слышна в районе ЧП в Барселоне, где микроавтобус наехал на пешеходов, сообщает издание Publico со ссылкой на очевидцев.

    Ранее сообщалось, что водитель сбежал с места трагедии, его ищут правоохранительные органы.

    Перед тем, как врезаться в толпу машина проехала около 400 метров. Она остановилась после того, как столкнулась с киоском. ЧП произошло в районе площади Каталонии.

    СМИ сообщили о двоих погибших в результате инцидента, но эта информация официально не подтверждена.

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