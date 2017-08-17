Стрельба слышна в районе Барселоны, где машина наехала на людей

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Стрельба слышна в районе ЧП в Барселоне, где микроавтобус наехал на пешеходов, сообщает издание Publico со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что водитель сбежал с места трагедии, его ищут правоохранительные органы.

Перед тем, как врезаться в толпу машина проехала около 400 метров. Она остановилась после того, как столкнулась с киоском. ЧП произошло в районе площади Каталонии.

СМИ сообщили о двоих погибших в результате инцидента, но эта информация официально не подтверждена.