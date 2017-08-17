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    Два человека захватили заложников в ресторане в Барселоне - СМИ

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    Теракт в Барселоне (5)

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    Газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане. Эта информация не официальная, но ее предоставил сотрудник полиции.
    Полиция Испании
    flickr.com/Contando Estrelas

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, сообщает газета El Periodico.

    Газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане. Эта информация не официальная, но ее предоставил сотрудник полиции. По его данным, они вооружены.

    Ранее сообщалось об одном водителе, который сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.

    Испанские СМИ сообщают об одном или двух погибших.

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