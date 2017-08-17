Два человека захватили заложников в ресторане в Барселоне - СМИ

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, сообщает газета El Periodico.

Газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане. Эта информация не официальная, но ее предоставил сотрудник полиции. По его данным, они вооружены.

Ранее сообщалось об одном водителе, который сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.

Испанские СМИ сообщают об одном или двух погибших.