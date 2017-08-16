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    Украинца Чигринского признали худшим приобретением "Барселоны"

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    Согласно опросам болельщиков, переход бывшего защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского в "Барсу" с большим отрывом опередил другие неудачи "сине-гранатовых" на трансферном рынке.
    Дмитрий Чигринский
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Переход украинца Дмитрия Чигринского из "Шахтера" в "Барселону" летом 2009 года назван худшим трансфером каталонцев за последние годы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного авторитетной испанской газетой Marca.

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    Переход бывшего защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского в "Барсу" с большим отрывом опередил другие неудачи "сине-гранатовых" на трансферном рынке. 

    Отметим, что сумма компенсации, которую получил "Шахтер" от каталонцев в 2009 году, составила 25 миллионов евро. В итоге, за сезон-2009/2010 украинец провел в составе "Барсы" всего 14 матчей и в июле 2010-го уже за 15 миллионов евро вернулся в "Шахтер".

    Ранее сообщалось, что футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на "Камп Ноу", завершилась победой действующего чемпиона Испании со счетом 3:1. Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).

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