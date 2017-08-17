На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

Власти Каталонии официально подтверждают информацию об одном погибшем и 32 раненых в результате ЧП в Барселоне в четверг, заявил советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

"Мы официально можем подтвердить, что погиб один человек, 32 ранены. Но многие находятся в тяжелом состоянии, число погибших может возрасти", — заявил он журналистам в эфире телеканала 24 Horas.

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Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.