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    На месте теракта в Барселоне: эвакуация пострадавших и вооруженная полиция

    Тема:

    Теракт в Барселоне (11)

    (обновлено: )41
    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    На месте теракта в Барселоне
    На месте теракта в Барселоне
    Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне
    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017
    elpais.com
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    El País
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    daily mail
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    daily mail
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны
    EFE
    На месте теракта в Барселоне
    На месте теракта в Барселоне
    El País
    На месте теракта в Барселоне
    На месте теракта в Барселоне
    El País
    Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне
    Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне.
    twitter.com/PrisonPlanet

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    На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017

    Власти Каталонии официально подтверждают информацию об одном погибшем и 32 раненых в результате ЧП в Барселоне в четверг, заявил советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

    "Мы официально можем подтвердить, что погиб один человек, 32 ранены. Но многие находятся в тяжелом состоянии, число погибших может возрасти", — заявил он журналистам в эфире телеканала 24 Horas.

    Cмотрите также: Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта

    Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

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