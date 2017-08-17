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    Консульство сообщило о положении украинцев в районе теракта в Барселоне

    Тема:

    Теракт в Барселоне (17)

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    Оксана Драмарецкая сообщила, что с просьбами вернуться в Украину в связи с терактом никто из граждан не обращался. По ее словам, в настоящее время ситуация в городе уже стабилизирована.
    На месте теракта в Барселоне
    El País

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Полиция подтверждает гибель 13 человек и ранение 80 в результате теракта в Барселоне, сообщила генконсул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

    Теракт в Барселоне
    канал Ruptly TV в youtube
    Наезд авто на толпу в Барселоне. На месте кровавого теракта

    По ее словам, ситуация в городе в настоящее время стабилизирована. Весь периметр района, в котором произошел теракт, заблокирован.

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    "Информация от наших граждан, проживающих в гостиницах вблизи места происшествия: двое граждан обратились к нам с просьбой помочь попасть в отель. Мы связались с отелем, все нормально. Люди могут вернуться", — сказала Драмарецкая в эфире телеканала "112 Украина".

    С просьбами вернуться в Украину в связи с терактом никто из граждан не обращался, отметил консул.

    В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

    Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство". 

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