Консульство сообщило о положении украинцев в районе теракта в Барселоне

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Полиция подтверждает гибель 13 человек и ранение 80 в результате теракта в Барселоне, сообщила генконсул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

По ее словам, ситуация в городе в настоящее время стабилизирована. Весь периметр района, в котором произошел теракт, заблокирован.

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"Информация от наших граждан, проживающих в гостиницах вблизи места происшествия: двое граждан обратились к нам с просьбой помочь попасть в отель. Мы связались с отелем, все нормально. Люди могут вернуться", — сказала Драмарецкая в эфире телеканала "112 Украина".

С просьбами вернуться в Украину в связи с терактом никто из граждан не обращался, отметил консул.

В четверг днем, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

Позже ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".