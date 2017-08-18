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    МВД Каталонии связало теракты в Камбрильсе и Барселоне - СМИ

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    Теракт в Барселоне (28)

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    Министерство внутренних дел Каталонии отмечает, что теракт в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны и в самой Барселоне связаны, это была атака в аналогичном русле.
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    elpais.com

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракт в приморском городе Камбрильс связан с аналогичным нападением в Барселоне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    В Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, в четверг вечером пятеро террористов на автофургоне врезались в группу пешеходов, но были ликвидированы полицией. Были ранены семь человек, в том числе полицейский. Ранее в тот же день микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали.

    "Эта атака была в том же русле. Между ними существует связь", — заявил советник министерства внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

    Ранее полиция заявляла о связи теракта в Барселоне и взрыва в муниципалитете Альканар, где по предварительным данным, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.

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