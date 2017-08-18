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    Ликвидирован водитель фургона, наехавший на пешеходов в Барселоне - СМИ

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (51)

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    По данным СМИ, наезд совершил выходец из Марокко Мусса Укабир. Испанские издания, ссылаясь на источники в полиции, сообщают о ликвидации водителя фургона, наехавшего на людей в Барселоне.
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне
    Josep LAGO / AFP

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Полиция ликвидировала в Камбрильясе водителя, устроившего теракт на пешеходной улице Барселоны, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    Ранее СМИ сообщали, что наезд совершил выходец из Марокко Мусса Укабир, брат задержанного по подозрению в причастности к терактам Дрисса Укабира.

    В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, 65 человек до сих пор находятся в больницах.

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