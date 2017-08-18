Во время теракта в Барселоне погиб трехлетний ребенок

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Среди четырнадцати жертв терактов, произошедших в Испании, — трехлетний ребенок, сообщает газета La Vanguardia.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании внимательно следят за информацией о ребенке, гражданине Британии, который пропал во время теракта в Барселоне.

Трехлетний ребенок погиб в Барселоне, когда минивэн въехал на пешеходную улицу Рамбла и начал давить людей. Погиб также его двоюродный дед, 65-летний Франсиско Лопес Родригес, уроженец Лантейры (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия). Супруга погибшего испанца и ее племянница получили тяжелые ранения.

Семья жила в муниципалитете Руби (провинция Барселона).

В четверг вечером автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.