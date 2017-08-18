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    Во время теракта в Барселоне погиб трехлетний ребенок

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (50)

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    Трехлетний ребенок погиб в Барселоне, когда минивэн въехал на пешеходную улицу Рамбла и начал давить людей. Погиб также его двоюродный дед, 65-летний Франсиско Лопес Родригес, уроженец Лантейры (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия).
    Теракт в Барселоне
    REUTERS Carlos Tena Gallardo

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Среди четырнадцати жертв терактов, произошедших в Испании, — трехлетний ребенок, сообщает газета La Vanguardia.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    Ранее сообщалось, что власти Великобритании внимательно следят за информацией о ребенке, гражданине Британии, который пропал во время теракта в Барселоне.

    Трехлетний ребенок погиб в Барселоне, когда минивэн въехал на пешеходную улицу Рамбла и начал давить людей. Погиб также его двоюродный дед, 65-летний Франсиско Лопес Родригес, уроженец Лантейры (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия). Супруга погибшего испанца и ее племянница получили тяжелые ранения.

    Семья жила в муниципалитете Руби (провинция Барселона).

    В четверг вечером автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

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