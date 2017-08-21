Их сердца разбиты, но они ничего не боятся. О переживших теракт в Барселоне

Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP

РИА Новости Украина

Как часто бывает, казавшаяся поначалу неприятная случайность, возможно, спасла семнадцатилетней француженке Ноэми жизнь. В разговоре с изданием Parisien она рассказала, что они с друзьями должны были в этот день пойти гулять на улицу Рамбла, где и произошла трагедия, но один из ее приятелей прибыл в Барселону с опозданием и первоначальный план, к счастью, пришлось изменить.

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Свой недельный отдых в Каталонии, тем не менее, друзья отменять не будут, однако коррективы в маршрут все-таки пришлось внести. "Мы думаем, что надо избегать собор Саграда Фамилия, парк Гуэля, (рынок) Бокерия… В общем, все места, где есть много людей", — сказала Ноэми.

Франция заплатила в этом теракте большую цену: МИД страны сообщил, что в теракте пострадало 28 французов, 18 из них госпитализировано, среди тяжелораненых — четверо детей.

Террористам не удалось запугать и 26-летнюю жительницу Мельбурна Джулию Монако. Что неудивительно: у нее есть большой опыт в том, как пережить подобные трагедии. Казалось бы, ей катастрофически не везет: она стала свидетелем терактов на Лондонском мосту, у собора Нотр-Дам в Париже, когда террорист совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, а теперь еще и в Барселоне. Но, к счастью, все три раза для нее все заканчивались благополучно, пишут РИА Новости.

"Я чувствую, что хочу остаться здесь (в Барселоне – Ред.) и не дать им, кем бы они ни были, победить. И я посмотрю то, что приехала сюда посмотреть, если смогу, конечно", — сказала она в эфире радиостанции 3AW. Монако добавила, что, несмотря на пережитые за три месяца трагедии, она все еще хочет продолжить путешествовать. "Может быть, со мной что-то не так, но я все еще собираюсь", — подчеркнула австралийка.

Гражданин Израиля Габи Бен Гида, в свою очередь, все же решил прервать свой отдых в Барселоне. "Мы уезжаем отсюда и направляемся в другое место в Испании. Мы предполагаем вернуться в Барселону через неделю. Мы встревожены нашей поездкой в Европу. Мы пережили по-настоящему пугающий опыт. Особенно сильное впечатление он произвел на мою дочь. Мы не могли заснуть ночью", — рассказал он изданию "Йедиот Ахронот".

Аналогично собирается поступить туристка из Квебека Валери Лакасс. В эфире канадской радиостанции 98,5 FM она заявила, что хотя она на некоторое время и покинет столицу Каталонии, произошедшее не заставит ее вернуться домой раньше, чем она запланировала. "К сожалению, такие вещи случаются слишком часто", — отметила она.

Josep LAGO / AFP Теракт в Барселоне

Покинула Барселону и туристка из Калифорнии Шари Вайс, которая не только спаслась сама, но и сохранила жизнь незнакомому ей молодому человеку. В интервью ABC News она рассказала, что в тот день прогуливалась по популярной среди туристов улице Рамбла, как внезапно услышала звук бьющегося металла. Через несколько секунд она увидела несущийся белый фургон, который давил таких же обычных пешеходов, как и она сама. Вайс чудом успела отскочить в сторону, но вдруг заметила подростка, которого будто парализовало от страха. "Я его толкнула в сторону, и мы вместе рухнули на землю", — отметила американка.

"У меня не было времени на эмоции. Все, о чем я тогда думала, было: "Я не хочу погибнуть, у меня дети, мне нужно уйти с дороги", — поведала о своих чувствах Вайс.

И все же очевидно, что подобные трагедии не могут пройти бесследно для человеческой психики. "Все это напоминало голливудский блокбастер, с той лишь разницей, что это все было по-настоящему. Когда я увидел последствия произошедшего… Я никогда не забуду эту картину", — рассказал ABC News о своих чувствах свидетель теракта Брэндон Сиссинг.

Новую рану на сердце получил 38-летний бельгиец Абдалла. Он еще толком не отошел от переживаний после прошлогоднего теракта в Брюсселе, в результате которого он лишился ноги – поездка в Барселону была первым отдыхом за границей после длительной реабилитации. "Все это мне напомнило то, что я с таким трудом пытаюсь забыть", — рассказал Абдалла телерадиокомпании RTL.

"Во время минуты молчания, которая была организована в пятницу на Рамбле, я разрыдался. Ведь для пострадавших при терактах так важно видеть поддержку людей", — поделился Абдалла.

"Мое сердце разбито. Они добились этого. По крайней мере, на один момент. Еще восемь часов назад я говорил всем, что мы в Барселоне находимся в безопасности. Каталония не отправляет солдат на Ближний Восток. Поэтому мы не являемся целью. Каким же я был наивным", - написал в социальной сети Facebook немец Тобиас Гоэ. Он сравнил увиденное в эпицентре трагедии с произошедшем на "Параде любви" в Дуйсбурге, где в 2010 году в результате давки погиб 21 человек, а общее число раненых превысило 500 человек.

"Могу спорить, что мы в следующие дни увидим самую большую демонстрацию, которую когда-либо видел мир! На месте теракта, в сердце Барселоны. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Террористы не достигли своей цели. Теперь мы все друзья, раны заживут и сделают нас сильнее", — считает Гоэ.

Однако его призыв не был поддержан другими участниками обсуждения. "Расскажи об этом семьям жертв. Все эти люди были абсолютно невиновными и погибли напрасно. И из этого лучший мир не возникнет", - уверен пользователь Facebook Дэвид Гиулиано.

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