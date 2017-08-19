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    Теракт в Барселоне: 15 человек находятся в критическом состоянии

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (55)

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    Правительство Каталонии проинформировало, что спустя 24 часа после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах, из которых 15 - в критическом состоянии.
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших в ходе теракта в центре Барселоны, 15 из них — в критическом состоянии, сообщает правительство Каталонии.

    Теракт в Барселоне
    Josep LAGO / AFP
    Ужас — не то слово. Теракт в Барселоне, свидетельства очевидцев

    "Спустя 24 часа после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах (15 в критическом состоянии, 25 — в тяжелом, семь — в состоянии средней тяжести, 12 — с незначительными повреждениями). В Камбрильсе выписали двоих, еще четверо остаются в больницах", — говорится в заявлении каталонского правительства.

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    Ранее сообщалось, что в больницах находятся 65 человек.

    В четверг днем, 12 августа, фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.

    Ранее сообщалось, что полиция разыскивает последнего из 12 подозреваемых в причастности к терактам. Четверо из этих людей задержаны, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, один погиб в результате взрыва в Альканаре накануне терактов, еще один также, предположительно, погиб при этом же взрыве. Таким образом, не установлено местонахождение одного подозреваемого. Его личность известна.

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