Неймар о шефах "Барселоны": клуб заслуживает лучших руководителей

Arnd Wiegmann

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. "Барселона" заслуживает лучших руководителей, нежели те, которые управляют футбольным клубом сейчас, заявил бывший нападающий "сине-гранатовых" Неймар, выступающий за "Пари Сен-Жермен", сообщает Р-Спорт.

Бразилец, перешедший в "ПСЖ" из "Барселоны" за рекордную сумму в 222 миллиона евро, провел два матча за свою новую команду, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи. В игре с "Тулузой" в чемпионате Франции в воскресенье (6:2) Неймар отметился дублем.

"Когда я перешел в клуб, все было хорошо, но потом… В "Барселоне" работают директора, которых там быть не должно. Я очень расстроен их работой. Я провел четыре счастливых года в клубе, но "Барса" заслуживает большего. У меня появилось много друзей в "Барселоне", я надеюсь, что ситуация наладится и команда станет конкурентоспособной", — сказал Неймар, которого цитирует Football-Espana.

Неймар, перешедший в "Барселону" летом 2013 года из "Сантоса", в составе испанского клуба дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира.