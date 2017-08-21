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    Число жертв теракта в Барселоне возросло до 15-ти человек

    Тема:

    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне (64)

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    Речь идет о погибшем гражданине Испании Пау Пересе, проживавшем в городе Вильяфранка-дель-Пенедес в 65 километрах от Барселоны. Он был найден мертвым в автомобиле Ford Focus.
    Теракт в Барселоне
    REUTERS Giselle Loots

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Власти Каталонии считают, что погибший от ножевых ранений в Барселоне молодой человек является пятнадцатой жертвой терактов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на советника министерства внутренних дел Каталонии Хоакима Форна.

    "Мы поднимаем число погибших с 14 до 15, учитывая погибшего, найденного в автомобиле в Сан-Жуст-Десверн", — заявил Форн во время пресс-конференции.

    Теракт в Барселоне
    Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP
    Их сердца разбиты, но они ничего не боятся. О переживших теракт в Барселоне

    Сообщается, что речь идет о гражданине Испании Пау Пересе (Pau Perez), проживавшем в городе Вильяфранка-дель-Пенедес в 65 километрах от Барселоны. Он был найден мертвым в автомобиле Ford Focus. Предположительно, он был зарезан исполнителем теракта в Барселоне Юнесом Абуякубом.

    "Гибель молодого человека, зарезанного в Сан-Жуст-Десверн в четверг, может быть напрямую связана с атакой в Барселоне", — сообщили в свою очередь правоохранительные органы Каталонии.

    В четверг вечером автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

    По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

    Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

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