Теракты в Испании: в полиции подтвердили гибель 14 человек

Nicolas CARVALHO OCHOA / AFP

КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Число погибших в результате терактов в Испании возросло до 14, сообщили правоохранительные органы Каталонии.

"Служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии подтвердила, что женщина, находившаяся в критическом состоянии в больнице Хуана XXIII, скончалась в больнице. Число погибших в терактах в Барселоне и Камбрильсе составляет 14 человек", — говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов.

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Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, состоянии одного оценивалось как критическое. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг. В результате взрывов погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.