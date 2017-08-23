Rzeczpospolita о сложном выборе Польши между Бандерой и Москвой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 24 августа, в Киеве пройдет парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины, в котором будут принимать участие и польские военные. "Возможно, им придется маршировать под аккомпанемент бандеровских песен. Когда номер сдавался в печать, оставалось вопросом, будут ли они (как заявлялось) и в самом деле звучать во время парада, или Киев успеет одуматься. Память о польских жертвах на Волыни и в Галиции предписывает нам выступить с резким протестом, но государственные интересы обязывают молчать и выстраивать с Киевом как можно более тесные отношения — несмотря на то, что он занимается прославлением ОУН-УПА", — пишет в статье для Rzeczpospolita журналист, эксперт по вопросам безопасности Анджей Талага.

Вынести УПА в скобки

"В мире можно найти немало примеров, когда большие народы, умеющие отделить эмоции от стратегических потребностей, выносили за скобки идеологию, историю и взаимные обиды, чтобы добиться своих политических целей. Малые народы отчаянно держатся за моральную политику, которая, конечно, греет душу, но оказывается совершенно не продуктивной и лишь ослабляет их позицию", — продолжает автор публикации.

"Если бы Соединенные Штаты не сумели вынести за скобки преступную коммунистическую идеологию и смерть тысяч американских солдат, погибших от рук китайцев в ходе Корейской войны, им бы не удалось в 1970-х годах заключить с Пекином неформальный союз, который остановил экспансию Советского Союза в мире. Речь тогда шла не о событиях далекой истории, а о смертельной враждебности здесь и сейчас. Человечество от этого союза только выиграло, хотя у моралистов были веские основания, чтобы его осудить", — напомнил эксперт по безопасности.

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"В том, что Организация Украинских Националистов и его вооруженное крыло, Украинская повстанческая армия, несут ответственность за геноцид поляков, нет никаких сомнений. Действия УПА и Армии Крайовой нельзя, как пытается доказать украинская сторона, назвать симметричными. Польские партизаны действительно совершали ужасные военные преступления, убивая женщин и детей (например, в Сахрыни), но это не было тщательно спланированным геноцидом. Ответственность за убийства лежит на конкретных командирах Армии Крайовой, а не на польском государстве, поскольку оно не отдавало приказа убивать. Такова историческая правда", — полагает Анджей Талага.

"Помимо нее существует правда стратегическая. Если мы оттолкнем Украину от Польши и Запада, она рано или поздно станет сателлитом Москвы, поскольку в долгосрочной перспективе она не сможет найти достаточно сил, чтобы при своем сложном геополитическом положении стать нейтральным государством, как Швеция или Швейцария. Если мы отдадим Украину Кремлю, пострадает стратегическое положение Польши, поэтому нам следует приложить все усилия и постараться избежать такого сценария", — пишет автор статьи.

Государственные интересы превыше морали

"Стратегическое сближение Украины с западными структурами, а потом ее внедрение в них, гораздо важнее истории, поскольку именно это — в наших государственных интересах, именно это служит развитию и укреплению безопасности Польши", — полагает польский эксперт.

"Плохо, что украинские власти поддерживают прославление УПА. Современная Украина, однако, не выступает ни политической, ни юридической наследницей украинского государства, которое ОУН провозгласила во Львове в июне 1941 года, а националисты, апеллирующие к истории УПА, не представляют серьезной политической силы, что показали парламентские и президентские выборы, проведенные уже после Майдана", — отметил Анджей Талага.

"Мы не обязаны одобрять или поддерживать такую политику и имеем право отказываться от участия в любых мероприятиях, посвященных УПА, четко заявляя о своей позиции украинской стороне. При этом мы можем вынести за скобки расхождения, связанные с оценкой деятельности бандеровцев, чтобы они не влияли на наши совместные действия. Мы можем вести проукраинскую политику, невзирая на то, как Киев относится к Украинской повстанческой армии", — полагает польский журналист.

"Возможно, у нас есть моральное право объяснять Украине, кого ей следует называть своими героями, а кого нет, но у нас нет потенциала, чтобы воспользоваться этим правом, а раз так, лучше сделать ставку на государственные интересы, а не на мораль. "С Бандерой Украина в ЕС не войдет" — это известная цитата иллюстрирует позицию, которую занимает сейчас Польша. Но пусть она войдет туда хоть с самим чертом, если это послужит укреплению нашей безопасности", — пишет Анджей Талага.