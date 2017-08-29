Корнейчук: Франция и Германия вступили в торги по Донбассу

РИА Новости Украина

Главы Германии и Франции, канцлер Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, сделали совместное заявление, в котором призвали Петра Порошенко и Владимира Путина "лучше соблюдать перемирие в Донбассе", поскольку обстрелы продолжаются. Заявление европейских лидеров на своей странице в Facebook проанализировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Он отметил, что Порошенко говорит о том, что в целом перемирие соблюдается. И у украинской армии нет потерь.

"Похоже, Франция и Германия пытаются начать свою игру и притормозить "Большую сделку" Трампа-Путина. Которая идет за спиной Макрона и Меркель. Ведь, помнится, ранее и Францию, и Германию особо не волновало, что на Донбассе стреляют", – сообщил Корнейчук.

Таким образом, добавил эксперт, Макрон и Меркель что-то хотят получить от Трампа-Путина в обмен на встречу в "нормандском формате", которая реально запустит "Минск" и "Большую сделку".

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"Что, к примеру, хочет Меркель от Трампа? Во-первых, гарантию, что Штаты перестанут вести кампанию по антипиару Меркель руками той же Польши. Во-вторых, гарантию, что не будет санкций против немецкого бизнеса за "Северный поток-2". То есть, теперь Меркель предлагает Трампу и Путину свою "минисделку". Они не мешают ей стать опять канцлером в сентябре — она помогает их украинской части "Большой сделки", – написал аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Значит, уверен он, мир на Донбассе теперь зависит еще от одной переменной – немецкой: “все хотят себе что-то урвать на войне в Украине…”

Отдельно Корнейчук отметил заявление Порошенко, что благодаря "школьному перемирию" наша армия третьи сутки не несет потери на Донбассе.

"А поскольку Порошенко готовит общественное мнение, то скоро встреча "нормандской четверки". "Большая сделка" идет по плану. Скоро "перезапуск" Минских соглашений", – спрогнозировал аналитик.