наверх
21.08.201714:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Корнейчук: битва Трампа с Меркель за Германию началась

    (обновлено: )47950
    США начали активно "сбивать" на предстоящих выборах Меркель руками своих польских марионеток. Битва "Трамп-Меркель" за Германию началась, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Премьер Польши Беата Шидло заявила, что нынешняя европейская политика миграции, проводимая канцлером Германии Ангелой Меркель, играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей".

    Очередь лиц, ожидающих убежища в Германии, на территории Управления здравоохранения и социальных дел в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Как СМИ Германии идеализировали проблему мигрантов, и чем это закончилось

    Комментируя испанские теракты, Шидло заявила, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. "Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический разум", — считает она.

    Смотрите также: На месте кровавого теракта в Барселоне (18+)

    Отказ от приема мигрантов, за которую Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран, отметила глава польского правительства. 

    Прокомментировал заявление премьера Польши у себя в Facebook и политэксперт Дмитрий Корнейчук

    По его мнению,  США начали активно ""сбивать" на предстоящих выборах Меркель руками своих польских марионеток".

    "Премьер Польши Шидло заявила, что теракты в Европе стали возможно из-за миграционной политики Меркель. Которая, по сути, устроила в ЕС "проходной двор. Вот что значит личностная неприязнь между Трампом и Меркель. Плюс — к игре подключился и Эрдоган, призывающий турков в Германии голосовать против Меркель", — высказался Корнейчук.

    Он подчеркнул, что битва "Трамп-Меркель" за Германию началась.

    "Главное — чтобы вдруг Порошенко не решил выслужиться перед Трампом и свои " пять копеек" против Меркель вставить. А то точно всю операцию завалит…", — подытожил политэксперт.

    Публикация Дмитрия Корнейчука в Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Банда молодых людей грабила прохожих в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    На месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне