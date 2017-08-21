Корнейчук: битва Трампа с Меркель за Германию началась

РИА Новости Украина

Премьер Польши Беата Шидло заявила, что нынешняя европейская политика миграции, проводимая канцлером Германии Ангелой Меркель, играет на руку тем, "кто сеет смерть среди людей".

Комментируя испанские теракты, Шидло заявила, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме. "Не бойтесь говорить об этом, не бойтесь говорить, пусть на смену этой политкорректности наконец придет политический разум", — считает она.

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Отказ от приема мигрантов, за которую Польшу критикует Еврокомиссия, может стать образцом для других стран, отметила глава польского правительства.

Прокомментировал заявление премьера Польши у себя в Facebook и политэксперт Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, США начали активно ""сбивать" на предстоящих выборах Меркель руками своих польских марионеток".

"Премьер Польши Шидло заявила, что теракты в Европе стали возможно из-за миграционной политики Меркель. Которая, по сути, устроила в ЕС "проходной двор. Вот что значит личностная неприязнь между Трампом и Меркель. Плюс — к игре подключился и Эрдоган, призывающий турков в Германии голосовать против Меркель", — высказался Корнейчук.

Он подчеркнул, что битва "Трамп-Меркель" за Германию началась.

"Главное — чтобы вдруг Порошенко не решил выслужиться перед Трампом и свои " пять копеек" против Меркель вставить. А то точно всю операцию завалит…", — подытожил политэксперт.