Как СМИ Германии идеализировали проблему мигрантов, и чем это закончилось

Илона Пфеффер — Берлин, для РИА Новости Украина

Есть разные способы сообщать об актуальных событиях и много различных вопросов, которые может поставить журналист. И есть разные правды. Это касается и миграционного кризиса, с которым Германия столкнулась в первую очередь в 2015 и 2016 годах. Однако в ведущих германских СМИ при освещении столь противоречивой темы царило удивительное единодушие. Именно этот парадокс критикует специалист по медиаведению Михаэль Халлер (Michael Haller) в своем новом исследовании "Миграционный кризис в СМИ", которое автор написал по поручению Фонда Отто Бреннера (Otto Brenner Stiftung).

Халлер изучил более 30 000 сообщений ведущих СМИ ФРГ, таких как Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Welt, BILD, локальных и региональных газет и наиболее значимых интернет-изданий – focus.de, tagesschau.de и Spiegel Online – за период 2015 — 2016 года.

Исследователя интересовал вопрос: освещали ли проанализированные СМИ происходящие события нейтрально? Способствовало ли освещение событий в СМИ общественной дискуссии и достижению консенсуса по вопросу о той форме "культуры гостеприимства", которая устроила бы всех? Являются ли публиковавшиеся материалы с четко выраженными мнениями примером устоявшегося плюрализма или они отражают общую картину мнений скорее односторонне? Кому вообще предоставлялось слово при освещении данной темы, по большей части людям, близким к правительству или тем, кого миграционный кризис коснулся непосредственно, то есть беженцы или даже активисты-добровольцы?

Как говорит сам ученый, результаты исследования показывают, что сообщения СМИ имели крен в определенную сторону: слово предоставлялось прежде всего политическим деятелям, да еще и, главным образом, тем, кто превозносил германскую "культуру гостеприимства".

Как заявил Халлер в своем интервью телерадиокомпании NDR (Norddeutscher Rundfunk), по прошествии определенного времени эта культура стала казаться излишне самонадеянной. Многие люди, сказал он, лишь спустя некоторое время поняли, что реальность подхода "Мы это сделаем" (или "Мы с этим справимся" — фраза Меркель по поводу притока беженцев – Ред.) выглядит совершенно иначе, чем это представляется в СМИ, и отреагировали разочарованием и неприятием. Пресса слишком мало предоставляла слово критическим голосам, и в результате это привело к потере доверия к ней со стороны читателей, считает Халлер.

REUTERS Kai Pfaffenbach Мигранты с Ближнего Востока в немецком Ханау

Читайте также: Европа: население стареет – "выручают" мигранты

С Халлером согласен независимый журналист Петер Новак (Peter Nowak), который тоже считает, что многие проблемы скрылись за гимнами "культуре гостеприимства".

"Я бы присоединился к критике метафоры немецкой "культуры гостеприимства". Это понятие, имевшее нравственную коннотацию, активно использовалось осенью 2015 года газетами Tageszeitung, TAZ и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Многие существовавшие проблемы просто отметались. Ситуация подавалась так, как будто Германия – это единый народ, который с радостью принимает мигрантов. Подтвержденные опросами факты, говорящие о том, что в Германии был и есть весьма высокий процент людей с ксенофобскими настроениями, игнорировались. Заметьте, речь при этом идёт о той части общества, которая обладает центристскими взглядами, а не о правой части политического спектра. Тех, кто приводил критические аргументы, считали занудами", — говорит Новак.

Правильная инициатива, неправильные выводы

Новак согласен с Халлером и в том, что по крайней мере в августе, сентябре и начале октября 2015 года в СМИ раздавались голоса лишь тех политиков, которые превозносили "культуру гостеприимства". Однако Новак, в отличие от Халлера, хотел бы, чтобы в прессе присутствовало больше мнений не так называемых "разгневанных граждан", а мигрантов.

"Халлер прав в том, что многим действующим лицам не дали слова, но в первую очередь его надо предоставлять его не коммунам или "разгневанным гражданам" с правыми взглядами, как того требует исследование. Слова не давали и самим мигрантам. А если и давали, то они высказывались как благодарные люди, которые получили помощь. Частично на первый план выдвигалось также то негативное, что пережили беженцы. Но их потребности и критические высказывания – когда они неделями жили в приютах или часами и днями вынуждены были стоять в очереди, чтобы подать заявление на получение убежища – часто замалчивались. Это расценивалось как брюзжание и неблагодарность".

Новак считает, что исследование слишком уж скрупулезно рассматривает единичные случаи, как, например, события в маленьком населённом пункте Трёглиц (Tröglitz) в Саксонии, где "озабоченные граждане" самоорганизовались и выступили против размещения беженцев, как это было. Позднее выяснилось, что за этим стояли организованные правые структуры, напоминает Новак.

"Они тогда еще нападали на автобусы с мигрантами, и эти фото обошли весь мир. Местные политики были под давлением в связи с угрозами убийством, мэр ушёл в отставку. Исследование подвергает критике то обстоятельство, что мэру и людям, которые его защищали, слово предоставлялось слишком много, в отличие от "озабоченных граждан".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Расселение стихийного лагеря беженцев. Архивное фото

Лично я счел бы фатальным, если бы слово предоставили правым. Но когда показывалось, кто, собственно, стоит за этими "озабоченными гражданами", это была работа прессы информированию населения. В исследовании этому обстоятельству не отдается должное, а говорится о кампании против этих граждан. Такой подход противоречит требованию Халлера, который говорит о том, что представители СМИ должны разъяснять, а не бессмысленно повторять за другими".

Халлер упоминает о "спирали молчания", цель которой – систематически не давать проблемам миграции выйти на поверхность. Новак же полагает, что о таком явлении не может быть и речи.

"Целесообразно было бы от страданий мигрантов, описание которых входило в кампанию "культуры гостеприимства", перейти к причинам миграции", - резюмирует журналист. "Но тогда проблемой была не нейтральность, а медийные возможности, финансового и организаторского толка, которые необходимы для того, чтобы вообще создавать такие проекты. Есть пара хороших примеров, когда журналисты при поддержке фондов едут в Африку, в те страны, откуда прибывают мигранты, и беседуют с близкими людей, которые погибли. Можно было бы потребовать от СМИ прояснить эти взаимосвязи".

Дисбаланс присутствует и сегодня

Вопросы в связи с освещением войны против ИГИЛ и потоков беженцев по-прежнему продолжают возникать. Так, например, британская "Индепендент" задается вопросом: почему не слышно криков возмущения в связи с десятками тысяч погибших в Мосуле? В то время как весь мир возмущается по поводу жертв бомбардировок восточного Алеппо, практически никто не говорит о том, что, согласно отчетам Amnesty International и данным иракских официальных лиц, при обстрелах со стороны правительственных сил, поддерживаемых международной коалицией во главе с США погибли около 40.000 мирных жителей.

К этому нужно добавить часто возникающие жалобы на программы общественно-правового телерадиовещания в связи с ангажированным освещением событий. Так, недавно бывший редактор новостной программы Tagesschau Фолькер Бройтигам (Volker Bräutigam) и бывший председатель профсоюза сотрудников телерадиокомпании NDR Фридхельм Клинкхаммер (Friedhelm Klinkhammer), написали письмо в адрес советов радиовещания NDR. В письме они подвергли критике то обстоятельство, что при освещении событий в Сирии замалчивается информация о том, что в первом полугодии 2017 года минимум 440 000 беженцев из Сирии вернулись в свою стану. Это подтверждают данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

AP Photo/Darko Bandic Сирийские беженцы на сербско-венгерской границе

Бройтигам и Клинкхамер считают, что подобное изложение искажает картину ситуации в Сирии. В письме говорится:

"Конечно, эта информация не вписывается в рамки тенденциозного освещения событий ARD-aktuell (название новостной редакции телекомпании ARD – Ред.). Она предпочитает придерживаться своей искаженной картины, где есть "диктатор Асад", его армия, которая применяет "бочковые бомбы" и "ядовитый газ против собственного народа", и демонстрирует непоколебимую симпатию к деятельности США и их "партнеров", которая нарушает международное и военное право. Она сохраняет свой трансатлантический уклон. Неудивительно, что она умолчала о новости Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о волне возвращающихся в Сирию и на прошлой неделе сообщила лишь о деятельности в Сирии международной коалиции под руководством США (в которую, в нарушение международного права и Основного Закона (ФРГ), входит и бундесвер. О том, что применение бундесверовских самолётов "Торнадо" в Сирии объективно представляет собой нарушение конституции, ARD-aktuell, естественно, также не сообщила). Учитывая, что проблема беженцев из Сирии в течение многих месяцев была неотъемлемой частью освещения событий редакции ARD-aktuell, с объективной точки зрения неоправданно, что о данных UNHCR в передачах ARD-aktuell ни первого, ни второго июля 2017 не упоминалось ни единым словом".