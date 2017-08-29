"Черные дыры" Восточного партнерства. Где в Украине оседают деньги Германии?

РИА Новости Украина

Любопытный ответ получили ЛЕВЫЕ, попросив отчет у федерального правительства за средства, выделенные на Восточное партнерство. Это проект ЕС с основной заявленной целью — развитие интеграционных связей с шестью бывшими советскими республиками: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

Оказывается, львиную долю всех денег (50% от 14 млн. евро ежегодно) получает Украина (без ДНР и ЛНР), на чьей территории работает очень много немецких советников по земельному праву. ЛЕВЫЕ задаются вопросом, не столбят ли немцы место под свой бизнес?

Спецпосланником правительства ФРГ по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации в Украине является бывший премьер земли Саксония Георг Мильбрадт, ушедший в отставку в 2008 году из-за подозрений в коррупции.

Львиная доля для Киева

Депутаты Бундестага Андрей Хунко и Андре Хан (Andrej Hunko, Dr. André Hahn) от имени Левой партии направили запрос в адрес федерального правительства относительно его поддержки гражданского общества в Восточной Европе. Выяснилось, что Германия в Восточной Европе проявляет активность в первую очередь в Украине, направляя большую часть средств именно туда.

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Программа правительства "Расширение сотрудничества в гражданскими обществами стран "Восточного партнерства" и России" имеет бюджет порядка 14 миллионов евро в год. При этом в последние три года около семи миллионов, то есть половина, направлялись ежегодно на различные проекты в Украине. Андрей Хунко, представитель фракции Левой партии по европейской политике, раскритиковал эти действия: "Практика по избирательному распределению средств, предусмотренных на восточноевропейские программы, должна быть прекращена. Около половины всех средств выделяется на проекты в Украине, хотя в программе участвуют целых семь стран".

"Восточное партнерство" представляет собой проект ЕС, начатый в 2009 году. В нем принимают участие Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В совместном заявлении по поводу основания проекта говорилось: "Главной целью "Восточного партнерства" является создание необходимых предпосылок для ускорения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными странами-партнёрами".

Хунко усматривает в целенаправленной поддержке Украины в рамках этой программы политический подтекст: "На мой взгляд, речь идет о целенаправленной помощи в адрес Украины в контексте ее противостояния с Россией".

Впрочем, принципиально он поддерживает "Восточное партнерство": "Там есть немало вполне целесообразных проектов в таких областях как экология, борьба с чрезвычайными ситуациями, развитие социальной инфраструктуры, коммунального партнерства и градостроительства. Меня не устраивает лишь неравномерное распределение средств в сравнении с другими странами".

В то же время надо сказать, что в программы по поддержке Украины не включены самопровозглашенные народные республики на востоке страны, а также Крым. Хунко усматривает в этом определенное противоречие: "Население территорий, не подконтрольных украинскому правительству, исключено из программ поддержки, хотя правительство Германии по-прежнему считает их частью Украины".

Хунко считает эту ситуацию неправильной и сказал по этому поводу в интервью Sputnik: "Следовало бы независимо от этого международно-правового конфликта, который, похоже, продлится еще довольно долго, на уровне гражданского общества, на социальном и межкультурном уровне воплощать в жизнь проекты, способствующие взаимопониманию между народами. Однако в настоящий момент мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию, например, когда музыкальные коллективы, к примеру, Scooter, обвиняются в уголовных преступлениях лишь потому, что выступали в Крыму. Нельзя же обращаться с этими территориями, как с "черными дырами", с которыми запрещено поддерживать всяческие контакты".

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В этой связи депутат указал на наличие партнерских отношений между городами в Германии и на востоке Украины, а также в Крыму. В частности, городами-побратимами являются Баден-Баден, Гейдельберг и Людвигсбург (Baden-Baden, Heidelberg, Ludwigsburg), с немецкой стороны, и Ялта, Симферополь и Евпатория в Крыму. А Бохум (Bochum) является побратимом Донецка. Генеральный консул Украины в Мюнхене в этой связи заявил: "Правительство Украины попросило немецкие муниципалитеты расторгнуть партнерские отношения с этими городами".

Правительство Германии пока никак не отреагировало на это, поскольку не получало официальных запросов от украинского руководства. Сами же власти этих городов не прекращали партнерские отношения с городами на востоке Украины и в Крыму, хотя контакты в стали последнее время существенно более ограниченными и сталкиваются с различными препятствиями.

Андрей Хунко сказал по этому поводу: "Именно в случае крупных конфликтов личные обмены очень важны, так что я считаю это совершенно неправильным. У правительства Германии нет четкого мнения по этому поводу, но оно, по меньшей мере, перестало развивать эти партнерские отношения".

В Украине действует великое множество финансируемых правительством Германии немецких неправительственных организаций и фондов, которые тоже получают от него миллионные дотации. Хунко говорит о политической подоплеке: "Непонятно, почему определенные организации получают предпочтение при выделении финансовой помощи. Похоже, что при распределении средств осуществляется с учётом неких политических расчетов. Финансирование должно осуществляться более сбалансированно и без учета политического фактора".

Наибольшую поддержку получают берлинская Европейская академия, консультирующая украинскую сторону, в частности, в вопросах руководства страной и финансового управления, а также государственная телерадиокомпаниая "Немецкая волна", ориентированная на иновещание. Последняя в минувшие три года получила на свои украинские проекты чуть меньше пяти миллионов евро. Хунко сравнил деятельность "Немецкой волны" с деятельностью Sputnik: "В рамках "Восточного партнерства" "Немецкая волна" постоянно расширяется. Это же государственная телерадиокомпания, которая транслирует точку зрения Германии на происходящие там события. То есть, наверное, примерно так же, как Sputnik или RT в Германии. В существовании таких станций я не вижу ничего плохого. Только не надо подвергать однобокой критике тех, кто работает здесь – и не критиковать тех, кто работает там".

Кроме того, правительство Германии отправило в Украину несколько советников по разным вопросам – от финансов до обороны. Примечательно при этом большое количество специалистов по вопросам землеустройства. Хунко подозревает, что речь при этом идет о чем-то большем, чем лишь о развитии гражданского общества: "Украинские территории, конечно, вызывают огромный интерес со стороны многих стран и компаний, в частности, со стороны американских и немецких концернов. Так что я боюсь, что дело здесь не только о развитии гражданского общества – за этим стоят самые настоящие экономические интересы Германии".

Так, Немецкая группа советников украинского правительства в 2014-2016 годах располагала бюджетом около пяти миллионов евро. Наиболее сомнительной Хунко находит одну персоналию: "На мой взгляд, это просто безобразие, что в число советников украинского руководства входит не кто иной, как бывший премьер-министр Саксонии Мильбрадт, который в 2008 году был вынужден покинуть свой пост в связи с коррупционным скандалом из-за сотрудничества с банком „Sachsen LB“. А теперь он отправлен в Киев, чтобы консультировать, как нужно правильно управлять страной".

В связи с запросом Левой партии в адрес правительства речь шла лишь о немецких проектах в рамках "Восточного партнерства". На уровне же ЕС разговор ведется о совсем других цифрах, сообщил Хунко в интервью Sputnik: "К этому можно добавить, что Европейская Народная Партия, то есть, по сути, ХДС на европейском уровне обсуждает "план Маршалла" для Украины с более чем пятью миллиардами евро ежегодно иди единовременную выплату в размере более 30 миллиардов евро. С учетом коррупции в Украине и геополитической ситуации там я бы назвал такое одностороннее требование ошибочным".