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    Гройсман пообещал спецпосланнику ФРГ продолжить децентрализацию

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    По словам Владимира Гройсмана, правительство в рамках коренного реформирования государства продолжит начатую три года назад реформу по децентрализации.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Правительство Украины продолжит масштабную реформу по децентрализации, кадровое обновление органов власти и будет опираться на поддержку международных партнеров в этих сферах, заявил премьер Украины Владимир Гройсман на встрече в Киеве со спецпосланником правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации Георгом Мильбрадтом.

    Украинцы о децентрализации
    РИА Новости Украина
    А была ли реформа? Украинцы о децентрализации

    "Правительство Украины в рамках коренного реформирования государства продолжит начатую три года назад реформу по децентрализации, реформу государственного управления, прежде всего обновление кадрового состава органов власти, и будет опираться в этих процессах на поддержку международных партнеров — в том числе правительства Германии", — передает позицию Гройсмана пресс-служба правительства.

    В сообщении отмечается, что Мильбрадт был назначен по просьбе украинских властей как один из советников по проведению реформ.

    Говоря об обновлении госслужбы, Гройсман отметил, что уже осенью в результате открытых конкурсов к органам власти привлекут тысячу специалистов, которые смогут углублять реформы. В этом контексте, как подчеркнул премьер, поддержка партнеров, прежде всего правительства Германии, уместна и ценна.

    "Мы глубоко ценим уровень нашего сотрудничества с правительством Германии. Мы благодарны за всестороннюю поддержку правительства Украины и непосредственно канцлеру (ФРГ Ангеле Меркель). То, что в соответствии с решением правительства (Германии) был направлен специальный посланник по вопросам реформ, имеет для нас большое значение", — заявил Гройсман.

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