Деньги не пахнут, а "ходят за гражданином", или Хватит содержать чиновников!

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Через несколько недель Верховная Рада Украины снова соберется под прозрачной крышей парламента и будет рассматривать "реформаторские" законопроекты, полные абсурда, несуразности и откровенной глупости. При этом значительная часть народных избранников этого даже не заметит, так как банально не читает то, за что голосует. К счастью, парламентарии, пусть не все и не всегда, но изучают обнародованное в средствах массовой информации. Точно также поступают и их избиратели. Потому с данным материалом, возможно, ознакомятся и те, и другие.

Практически во всех "реформах" используется такое понятие как понятие "персонифицированный счет" и принцип "деньги ходят за…". При этом предполагается, что средства с этого самого счета в соответствии с принципом будут использоваться для оплаты труда тех, кто предоставляет гражданину услуги. Медики будут получать вознаграждение за свой труд после оказания медицинских услуг в рамках общей программы "деньги ходят за пациентом"; педагоги – после оказания образовательных услуг в рамках общей программы "деньги ходят за учащимся"; социальные работники – после оказания социальных услуг в рамках общей программы "деньги ходят за недееспособным" и т.д. При этом, появляющиеся на экранах ТВ, газетных полосах и страницах интернет-сайтов "реформаторы-грантососы" убеждают всех и вся, что именно так и должно быть. Вот только по странному стечению обстоятельств из этого реформаторского угара выпадают чиновники. В отношении их "реформаторы" едины: чиновникам надо увеличивать зарплаты, создавать "адекватные" условия труда, мотивировать на работу различными видами социальных льгот и привилегий. Впрочем, ничего удивительного здесь нет: кто "грантососов" обеспечивает, тот и заказывает их репертуар высказываний.

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Чтобы наглядно показать абсурдность применения в реформах принципов, изначально ориентированных исключительно на балансировку бюджета, предлагаю свое видение административной реформы, построенной на том же фундаменте, что и медицинская, образовательная и иные разновидности "реформ".

Основой административной реформы должен стать принцип "деньги ходят за гражданином". Суть которого, по аналогии с "реформаторско-грантососкими" представлениями об аналогичных принципах ("деньги ходят за пациентом", "деньги ходят за ребенком" и т.д.), заключается в следующем:

— Государство перестает финансировать из бюджета всю инфраструктуру государственных органов. Ни копейки на содержание административных зданий, ни полкопейки на услуги ЖКХ, ни гроша на офисное оборудование, бумагу, канцелярские принадлежности, доступ к Интернету и т.д.

— Расходы на содержание помещений для чиновников смогут (по желанию), взять на себя органы местного самоуправления при наличии профицитных бюджетов.

— Автопарк всех госструктур продается с открытого аукциона, который проводится одновременно по все стране и к которому не допускаются чиновники и члены их семей. Соответственно расходы на его содержание аннулируются. Министры и их замы пусть ходят на работу пешком или добираются на собственном автотранспорте.

— Фонд оплаты труда чиновников концентрируется на едином счету, к которому будет доступ у всех граждан Украины (родители и опекуны смогут распоряжаться средствами несовершеннолетних детей и недееспособных граждан). Аккумулированная сумма будет разделена в равных пропорциях между всеми гражданами Украины, и оплата труда чиновников будет происходить с персонифицированных субсчетов граждан на счет конкретного чиновника.

— Для оценки труда чиновников и качества предоставляемых ними услуг создается единый государственный Интернет-портал.

— Зарплата чиновнику будет начисляться только после того, как он оказал услугу гражданину и гражданин оценил качество работы чиновника на едином портале. Уровень зарплаты будет пропорционален оценке качества работы в процентах от оклада чиновника.

И это еще не все. Чтобы уволится, чиновник должен будет заплатить (в пользу государства) штраф в размере его двухмесячного оклада (а может и двухгодичного, почему бы и нет). Для чего? Да для того, чтобы просто так не разбежались и продолжали выполнять свои обязанности! Если от медиков, педагогов и соцработников требуют дичайшего альтруизма в работе, то почему бы не потребовать того же самого, да еще и с нагрузкой, от чиновника?

Не уверен, правда, что в результате такой реформы система власти в Украине сможет работать в принципе. Так как с трудом себе представляю, как именно может работать чиновник на улице, без связи с коллегами и т.д. Разве что в процессе ее проведения можно будет со 100%-ной гарантией вычислить самые коррупционные и доходные чиновничьи "кресла". Уж обладатели таких "кресел" и на улице без зарплаты не останутся, да плюс еще и "нетрудовые доходы" у них точно будут.

Так ли плоха сама по себе концепция "деньги ходят за человеком", которую пытаются использовать разного рода "реформаторы-грантососы" в своих прожектах? Да ни в коем случае! Сама по себе она даже полезна, но только если использовать ее по назначению. А именно – для выравнивания возникающих бюджетных дисбалансов из-за внутренней миграции населения. Это не реформаторская идея, а достаточно эффективная модель организации межбюджетных отношений на вертикальном (центр – регионы) и горизонтальном (регион – регион) уровнях. И не более того. Однако, отечественные "реформаторы-грантососы", не имеющие в свом абсолютном большинстве ни профильного экономического образования, ни опыта работы, ни прикладных знаний о системе госфинансов, используют понравившийся им концепт там, где он априори не может и не должен работать! Надеюсь, абсурдность такого подхода, достаточно ясно отражена в моей статье.