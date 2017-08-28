Закупка лекарств за рубежом: деньги на ветер, концы в воду

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

По итогам отчёта Счётной палаты относительно эффективности международных закупок лекарственных средств последуют уголовные производства, и речь должна идти не только о злоупотреблениях в финансовой сфере, но и о преступлениях против человечности. Об этом заявил нардеп, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Мельничук на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Данные по результатам аудита закупочного процесса 2015-2016 годов и первого полугодия 2017 года, который был проведен Счётной палатой, показали: процедура закупки лекарств проходит с нарушениями.

В числе основных нарушений со стороны министерства охраны здоровья (МОЗ) указаны непрозрачный выбор специализированных организаций, которые осуществляют закупки, наличие "дублирующих" программ, закупки препаратов с истекающим сроком годности, закупка препаратов для детской онкологии, не предназначенных для лечения детей и т. д. Специалисты Счётной палаты подчеркивают, что объяснений ни по одному из вышеперечисленных фактов Минздрав не предоставил. В то же время в ведомстве теперь утверждают, что с система закупок работает эффективно.

"После заседания коллегии Счётной палаты был беспрецедентный случай, поэтому и была созвана эта пресс-конференция", - сказал Мельничук. Он пояснил: накануне было принято решение по результатам отчёта Счётной палаты (относительно международных закупок лекарств — Ред.) о том, что весь этот отчёт и протокол заседания, "где будут указаны все пункты, о которых шла речь" будут обнародованы через три недели.

"Но через 15 минут на сайте МОЗ были выложены материалы, которые фактически противоречат всей итой информации, которая была обнародована на заседании Счётной палаты", - сообщил политик, добавив, что выводы по деятельности ведомства были негативные, но — "аферисты из МОЗ перекрутили это всё, (написали — Ред.), что они проводили свою работу эффективно, скажем, и теперешний состав МОЗ, и предыдущий, и что всё проводилось в соответствии с действующим законодательством".

На самом же деле, по словам Мельничука, все 12 пунктов в отчёте Счётной палаты — "они фаткичеки ведут к открытию уголовных дел, к ответственности не только за злоупотребления в экономической сфере, но, можно даже сказать, за преступления против человечности".

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"Потому что несвоевременная закупка лекарственных средств за границей, непредоставление своевременной медицинской помощи привело к сотням, а может, даже и к тысячам смертей украинцев. И кто-то за это должен отвечать", — заявил нардеп.

Он добавил, что по итогам отчёта Счётной палаты должны быть направлены обращения к руководству страны, в правоохранительные органы — но в медицинском ведомстве "хотят это приостановить".

"И за это время, за эти три недели, когда еще не будет принято решение, они хотят вот уже сегодня на заседании правительства создать новое агентство, уже украинское. А то агентство, которое в 2015-2016 годах закупало за границей медицинские средства, они хотят ликвидировать и — концы в воду", — сказал Мельничук, добавив, что спрятать "концы в воду" не получится.

"Кто-то должен ответить. Потому что там расхищение государственных средств, бюджетных, это деньги налогоплательщиков, и суммы немаленькие", — подчеркнул политик.

Мельничук сообщил, что он обратится с депутатским запросом к Гепрокуратуре, к НАБУ — "чтобы эти органы провели соответствующее расследования, и на период расследования запретили выезд за границу "заробитчанам", которые приехали фактически уничтожать нашу нацию".

По словам нардепа, "Украина находится под давлением внешних агрессоров, с одной стороны — война на Востоке, где гибнут люди, с другой стороны, у нас идёт борьба против той агентуры, которая просочилась в государственные структуры, которая грабит украинский бюджет".

Но чья это агентура? На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости Украины, не считает ли политик "агентом Кремля" исполняющую обязанности главы МОЗ Ульяну Супрун, тот ответил отрицательно: нет, это не "агент Кремля".

Отметим, в сообщении на сайте МОЗ Украины говорится о том, что Счётная палата признаёт: закупка лекарств через международные организации экономически более целесообразна, нежели закупки через министерство, есть экономия средств. Однако эксперты, знакомые с документом, подчёркивают: это "единственный положительный пункт" в отчёте, все другие пункты — о недостатках и нарушениях.

Так, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко отметил: "о чём бы мы не говорили, но на данный момент 50% лекарств в Украину не поставлены".

"Хорошо, что они (международные организации — Ред.) их купили, хорошо, что есть экономия. Но этих лекарств, половины из тех, что закупили, их нет! Люди болеют, умирают, они их купили, сэкономили, но в стране их (лекарств) нет", — констатировал эксперт. По его словам, "возникает вопрос, какой ценой достигается эта экономия — ценой человеческих жизней".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подписало соглашения с международными организациями, которые купят лекарства для Украины за бюджетные средства на сумму 5,9 млрд грн.

В 2017 году закупки лекарств будут осуществлять Программа развития ООН, Детский фонд "ЮНИСЕФ" и британское закупочное агентство Crown Agents.