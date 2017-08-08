Украина – Россия. Группа крови на рукаве, по шву - граница

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины вновь нанесла удар по российско-украинским отношениям. Видимо, чтобы окончательно добить и без того не слишком жизнеспособное. На этот раз депутаты рассмотрят законопроект о криминализации незаконного пересечения украинской границы россиянами.

Любопытно, что граждан других стран подобное не коснется. Под прицелом – россияне, что, в общем-то, неудивительно. И соответствующий законопроект подали люди, близкие к украинскому президенту: председатель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов и представитель Порошенко в Раде Ирина Геращенко.

Предполагается, что за незаконное пересечение границы граждане России могут получить в Украине срок до трех лет, а в случае повторного инцидента – до пяти лет. Сейчас аналогичное карается административным взысканием и штрафом. Если же задержанный будет с оружием, то дадут ему целых восемь лет.

Что в принципе значит незаконное пересечение границы? Речь идет о попадании на украинскую территорию вне контрольно-пропускных пунктов, ну или по недостоверным документам.

Однако какой среднестатистический россиянин сунется в Украину с поддельным паспортом и пистолетом в сумке? Пожалуй, разве что тот, кто собрался воевать или терроризировать украинский народ, а тут сроки могут быть куда большими. Да и разве с такими людьми не сражаются воины АТО? В Украине непрерывно говорят, что страна воюет с Россией. И если следовать данной логике, то судить подобных людей с оружием надо по законам не мирного, а военного времени.

И вот это несоответствие декларируемого и реально предпринимаемого – следствие того, что в самой Украине так и не определились, с кем все-таки воюет страна. С Россией? Но тогда почему поддерживает отношения? И почему украинские представители есть во всех сферах российской жизни?

Уверен, что те, кто хочет попасть в Украину из России с террористическими или военными целями, и так это сделают. Вряд ли их что-нибудь остановит. Решаясь на такое, они идут на куда большие риски. И новый закон, если он будет принят, действий их не пресечет.

А вот у простых россиян, которые еще ездят в Украину – таких, на самом деле, немало, – появятся новые трудности и проблемы. Потому что придраться можно к чему угодно: и к документам, и к правилам пересечения границы. Тем более, когда любое странное действие можно оправдать войной в стране.

Россияне, приезжающие в Украину, и без того испытывают разной степени неудобства. Ввести новые правила – значит еще больше усложнить их жизнь.

Также я не уверен, что законопроект Герасимова и Геращенко улучшит безопасность в Украине, остановив реальных наемников и террористов. Нет, скорее, это еще один сознательный шаг в сторону от России, когда разными методами на границе двух государств выстраиваются баррикады. И каждое подобное действие – очередной сантиметр в разрыве между Россией и Украины.

Все идет к тому, что единое – социокультурное, историософское, экономическое – пространство окажется навсегда разделенным на части. Так было уже с Северной и Южной Кореей: когда-то одно целое, а теперь – самая охраняемая граница в мире. И это не только политическая игра, но и – для простых людей – реальная национальная катастрофа.

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Опробованный Западом сценарий обкатали и уже используют в Украине.

Я общаюсь со многими людьми по обе стороны границы. Большинство из них не просто недовольно происходящим, но в принципе считает это главной бедой новейшего времени. Слишком прочны и устойчивы связи, чтобы разрывать их вот так. Люди, на самом деле, хотят другого: не удаления друг от друга, а сближения. И каждый раз они говорят заветное: "Возможно, все наладится". Многие реально ждут этого. В том числе и я.

Но каждый новый день убеждает в обратном: "Нет, уже не наладится". То, что 10, даже пять лет назад мы и представить себе не могли, сегодня реализуется во всей полноте. Россияне и украинцы все дальше удаляются друг от друга. И между ними создают не только административные, территориальные границы, но и, прежде всего, идеологические, ментальные.

Нас – а я говорю об украинцах и россиянах, потому что все для меня "мы" – долго и целенаправленно разделяли по языку, вере, культуре, и в результате эта граница пошла по линии крови. Казалось бы, надо было задуматься, остановиться, но нет – колесо неприятия к назначенному врагу раскручивается все сильнее. И это самое ужасное, что могло произойти с нами.

Россия и Украина друг без друга вдвое слабее, вдвойне уязвимее. Одно питало другое, не только на государственном, но и на обыденном, человеческом уровне.

Теперь, собственно, только на простых людей и остается надеяться. Политики исчерпали себя, явив свою несостоятельность, заведя две страны, два народа в состояние братоубийственной ненависти и коллапса. Без преодоления локальных межличностных конфликтов невозможно преодоление конфликта глобального государственного.

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Сказать надо еще и вот о чем. Украина вновь и вновь ищет и находит методы, как бы усложнить жизнь россиянам. Логично предположить, что очень скоро ответные меры предпримет и Россия. Некоторые уже действуют – стоит ждать большего. И тогда под ударом вновь окажутся простые украинцы. Те миллионы, что живут и работают в России, в большинстве своем существуя за ее счет. Вот им уже очень скоро предстоят испытания. Ведь многие из них, будем откровенны, даже сейчас находятся в России не на вполне легальных условиях. И десяткам тысяч придется вернуться домой, в не самую лучшую перспективу.

Впрочем, кто всерьез думает об этих людях, когда идет большая политическая игра? Та, что отняла у нас самое дорогое – братьев и сестер, часть нас самих, без которых жизнь уже никогда не будет полной.