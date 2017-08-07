США помогает Украине, тогда как ее руководители вредят ей

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Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп неохотно подписал закон о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана, который, по его словам, "имеет серьезные недостатки". Документ ограничивает возможности президента снимать санкции с РФ, а также подтверждает действие ограничений, наложенных администрацией Обамы.

Введение жестких мер против России носит "особенно тревожный характер", пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative. Как отмечает Карпентер, санкции обладают довольно сомнительным качеством, действуя одновременно провокационно и неэффективно. Последнее их проявление, скорее всего, негативно скажется на самих США по большому числу аспектов.

Кроме того, США могут в ближайшее время начать поставлять в Украину оружие летального характера "оборонительного назначения". В частности, как сообщает NBC News, Пентагон рекомендовал Белому дому принять решение об отправке на Украину высокотехнологичных летальных вооружений, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Об этом 4 августа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех представителей американской администрации.

Объем средств, который будет выделен на указанные цели, не раскрывается. Как уточняет телеканал, в случае с ПТРК Javelin речь может идти о порядка 50 млн долларов США (42,5 млн евро).

Подписанию закона Трампом предшествовало несколько резких заявлений вице-президента Майка Пенса в ходе визитов в ряд европейских стран. В Эстонии Пенс, которого цитирует Радио Свобода, заявил, что у стран Балтии "нет большей угрозы, чем опасность агрессии со стороны России".

"Бездействие" Обамы критиковали многие республиканцы, включая Курта Волкера, экс-посла США в НАТО, имеющего тесные связи с республиканским "ястребом" сенатором Джоном МакКейном. В минувшем месяце Волкер был назначен Госдепартаментом специальным представителем США по вопросам Украины. Теперь Администрации Трампа предстоит решить, одобрять ли поставки оружия украинской армии. По данным СМИ и источников, решение может принято на протяжении нескольких недель.

О том, что США рассматривают различные варианты поддержки Украины для противостояния "дестабилизирующему поведению России" сказал советник президента США по национальной безопасности Герберт МакМастер в интервью телеканалу MSNBC. Генерал не исключил поставку оружия в Украину.

"Мы уже оказываем помощь Украине. Однако вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине сегодня. Это должна быть форма, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", сказал МакМастер.

Как пишет 3 августа издание The Economist, американские чиновники и их европейские коллеги также обсуждают, стоит ли начать использовать термины "агрессия", "война" и "российские силы" вместо "конфликт" и "сепаратисты" при описании событий на Востоке Украины.

После обвинений в том, что Москва, якобы вмешивалась в президентские выборы в минувшем году, издание отмечает, что США, похоже, готовы действовать решительнее.

При этом, The Economist считает странным, что США увеличивают свою поддержку Украины как раз в тот момент, "когда украинские лидеры начали больше сосредотачиваться на собственных экономических и политических выгодах, богатствах, нежели на благосостоянии страны".

Подчеркивается, что на минувшей неделе олигарх, ставший президентом Украины, Петр Порошенко лишил "антикоррупционного реформатора" Михаила Саакашвили гражданства. Экс-губернатор Одесской области обвинил президента Порошенко "в коррупции и сговоре с олигархами", пишет издание. Другие "активисты" подвергли Порошенко критике за нехватку политической воли побороть коррупцию в стране.

"На самом деле Порошенко отказывался бросить вызов олигархической структуре Украины или обуздать своих дружков", пишет Саакашвили в своей статье, опубликованной 4 августа изданием Washington Post.

Как пишет The Economist, последней целью прокуроров стал "нацеленный на реформы" министр финансов Украины Александр Данилюк. Он пытался сделать украинскую систему возмещения НДС более прозрачной и также пытался сократить бюджет прокуратуры. 31 июля Генпрокуратура объявила, что изучает его записи о доходах и имуществе.

Как отмечает издание, в ходе визита в Лондон в минувшем месяце Данилюк обсуждал украинские экономические реформы, а украинский парламент тогда перекроил государственный бюджет с помощью близких друзей Порошенко. Некоторые изменения, внесенные во время отсутствия Данилюка, сделали бюджет невозможным выполнить и напоминают хитрые схемы, которые практиковал предыдущий режим. Бюджет также переоценивает ожидаемые налоговые поступления от бизнеса, создавая пространство для вымогательства", пишет The Economist.

The Economist отмечает, что никакие поставки оружия из Америки "не защитят Украину от ее внутренних недугов".