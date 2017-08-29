Не в ту лузу. Европа недовольна действиями Порошенко

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Инспекторы СММ ОБСЕ должны наблюдать за соблюдением режима прекращения в Донбассе круглосуточно, заявил президент Украины Петр Порошенко, который в понедельник провел в Донецкой области совещание с военными по ситуации в регионе.

Германия и Франция призывают президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко открыто поддержать режим прекращения огня на востоке Украины, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Отмечается, что после недавнего телефонного разговора в "нормандском формате" Германия и Франция вынуждены заявить, что значительного улучшения ситуации с безопасностью на востоке Украины нет.

Основной состав "Динамо" не поехал в Мариуполь на матч седьмого тура чемпионата Украины, сообщил вице-президент клуба Андрей Мадзяновский. По его словам, футболисты тренируются на базе в Конча Заспе. В клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".

Информационные понедельника, 28 августа, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

О "ШКОЛЬНОМ ПЕРЕМИРИИ", КОТОРОГО НЕТ

Президент Украины был на Донбассе. "Школьное перемирие" не соблюдается…

— Я напомню, что оно не первое, потому что каждый год оно объявлялось практически, но это первое "школьное перемирие", которое не соблюдается вообще. Которое не соблюдалось ни одного дня.

Это практически был единственный результат телефонных переговоров стран "нормандской четверки". И поэтому мне показалось, что политики хотели за этим "школьным перемирием" скрыть отсутствие реальных достижений в политическом урегулировании.

Это "школьное перемирие" выступило своего рода таким, знаете, фиговым листочком минских соглашений, которые не реализуются, но вроде бы о чем-то хотя бы договорились и уже хорошо.

Президент сейчас выступает с инициативой, чтобы ОБСЕ сутки мониторили положение дел на линии разграничения. Есть ли предпосылки, что будет расширена работа миссии?

— Президент Франции и канцлер Германии сделали совместное заявление по итогам работы "нормандской четверки". И вот я просто процитирую: "мы настоятельно призываем президентов Путина и Порошенко полностью выполнить данные ими обязательства, открыто и четко поддержать перемирие и обеспечить передачу соответствующих инструкций военным и силам на местах".

Я к чему это процитировал? К тому, что на самом деле и ОБСЕ, и ООН мониторинговая миссия фиксируют нарушения с обеих сторон. И обстрелы с обеих сторон. И применение, скажем так, незаконной номенклатуры вооружений с обеих сторон. И отсутствие этих вооружений на складах с обеих сторон. И именно это характеризует сегодня и заявления Германии и Франции, в какой-то мере, мне кажется, это заявление, оно не ново. Оно достаточно ожидаемо.

Но в то же время, если говорить о роли ОБСЕ, конечно, мы бы хотели бы, чтобы они работали 24 на 7. Это инициатива правильная. Но дело в том, что кто гарантирует им безопасность 24 на 7? Мы же помним, как на неподконтрольной территории, на мине подорвалась машина, и погиб американский наблюдатель ОБСЕ, пострадали остальные. Это первый аспект.

Во-вторых, сегодня миссия ОБСЕ, которая составляет более 500 человек, используют бюджетных денег ОБСЕ по разным оценкам, не менее 50 миллионов евро. То есть для того, чтобы она смогла контролировать приблизительно полторы тысячи километров линии разграничения и границы, плюс присутствовать внутри территорий и Украиной контролируемых, и Украиной неконтролируемых, она должна вырасти, как минимум, в раз 4-5. Лучше — в 10.

И конечно, сегодня страны ОБСЕ между собой не могут договориться об этих издержках. Это конкретные деньги, которые должен кто-то взять и вынуть, и положить на эту миссию. И вопрос денег здесь тоже крайне важен.

О РАЗДРАЖЕНИИ ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ

Почему сейчас президент Франции и канцлер Германии прямо, не церемонясь, обращаются к президентам?

— Кроме того, что, действительно, европейцы опасаются, что нормандский стул из-под них выдернут в формате Волкер-Сурков. Кроме этого, я думаю, что тут играет роль, возможно, что переговоры телефонные 22 августа, которые состоялись, они оказались неуспешными.

Они, наверное, вызвали разочарование и раздражение наших западных партнеров – Германии и Франции. Единственное, о чем удалось договориться якобы – это о "школьном перемирии", которое ни одного дня не продержалось. Вот это может быть, в том числе, демонстрацией раздражения европейских партнеров обеими переговорными сторонами – и Украиной, и Россией.

На самом деле мы, к сожалению, лишены ключевой информации с этих переговоров, мы постоянно лишены информации о том, какую сторону занимают позицию в рамках минских переговорных групп, трехсторонних контактных групп, то есть мы абсолютно не знаем, что там происходит. Из-за этого стороны постоянно меняют свою позицию и стороны.

Так часто общаются, что уже, наверное, подружились…

— Да, наверное, уже друг друга поздравляют с рождением детей, в гости ходят. Но, к сожалению, это не привело к какой-то политической разрядке. И мне кажется, что в наших интересах, общественных, это, конечно, обеспечение прозрачности этих процессов.

Если наша позиция чиста и кристальна, мне кажется, что одной из инициатив Украины должно стать обеспечение течения прозрачности хотя бы Минской части переговоров. Пускай там работают камеры, пускай там работают журналисты, чтобы были понятные позиции сторон. А то нас водят за нос с сентября 2014-го года.

Может, европейцы тоже посчитали, что их водят за нос.

— В определенный момент, конечно, поставить на одну ступеньку и Путина, и Порошенко в этом заявлении – это такой, плохой знак все-таки для Петра Алексеевича. Это означает, что им недовольны, его позицией, его действиями недовольны.

Я думаю, что это раздражение накопилось. Оффшорный скандал прошел, коррупционные обвинения прошли, лишение гражданства Саакашвили прошли. Но вот только у нас политики считают, что собака лает, а караван идет.

В Европе так не работает. В Европе это все складывается на полочку и рано или поздно прорывается в каких-то более публичных вещах. Если политики украинские не понимают, что им говорят в кулуарах или пытаются это саботировать, то, конечно, это прорывается. Сегодня для Франции в меньшей мере, а для Германии прежде всего — вот эти три года Минских соглашений – это три года внешнеполитических поражений, и Меркель ставят вопрос на выборах: почему фрау Меркель, вы настолько успешный и хороший политик, но почему в Украине тупик?

То есть не справилась с задачей?

— Да, вы не справляетесь. Вы непрофессиональный политик. Вы плохой политик, вот, уже американцы перехватывают инициативу, даже с вами встречаться не хотят и разговаривать не хотят, и все эти вопросы требуют ответа, причем немецкая позиция дает очень непривлекательный, но абсолютно четкий ответ: давайте отложим вопрос Крыма в сторону.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОСЕНИ

О внутренней политике в разрыве от внешней невозможно говорить, верно?

— Наверное, да, к сожалению. Потому что это как раз элемент, возможно, десуверенизации страны, очень серьезного внешнего влияния на внутреннюю политику страны. Хотя, после российского досье в американских выборах, наверное, уже сложно говорить о том, сколько в мире осталось суверенных стран, абсолютно независимых стран. Есть такой процесс.

"Осень реформ", сказал Андрей Парубий о новом политическом сезоне. Учитывая политическую конъюнктуру и анонсы представлений ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, что вы думаете о перспективе голосования за реформы?

– Я думаю, что спикер смотрит, конечно, под своим углом зрения, потому что он отвечает за работу как раз парламента. Аграрную реформу, я думаю, он исключил, потому что, скорее всего, вопрос будет решен КСУ без участия ВРУ, который откроет дорогу для продажи земли, для полноценной аграрной реформы, отмены моратория…

Конечно, для Парубия очень важно, чтобы все эти вещи прошли через ВРУ, потому что таким образом, наверное, удастся поднять его имидж, но думаю, что для власти в принципе стоит сегодня другая задача.

Сегодня три ключевые интриги осени для меня. Первая интрига: удастся ли власти собрать коалицию 250-ти. Сегодня коалиции в ВРУ нет и, насколько мне известно, стоит задача этой осенью собрать коалицию 250-ти, которая позволит эффективно, постоянно и системно голосовать нужные законопроекты, включая те реформы, о которых мы вспоминали, а к весне следующего года превратить эту коалицию в коалицию 300-та.

В коалицию, способную вносить изменения в Конституцию Украины, способную сформировать, условно говоря, план Б для президента. Если его рейтинги после зимы будут недостаточными для прямой победы на президентских выборах, снова могут провести в Украине конституционную реформу, вернуть парламентско-президентскую или даже перейти на парламентскую модель.

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Таким образом Порошенко попытается остаться у руля государства, только через ВРУ, через премьерский пост. В этом вопросе его поддерживает и "Народный фронт", и все ключевые финансово-промышленные группы, которым уже надоели украинские президенты, каждый из которых заканчивал в той или иной мере плохо, скажем так. Поэтому коалиция 250-ти осенью, коалиция 300-та весной.

Вторая интрига: сможет ли объединиться оппозиция, сможет ли быть создана та широкая оппозиция, о которой сейчас говорят, начиная от Юлии Тимошенко, заканчивая Саакашвили и правыми, "Свободой" и остальными. Если будет создана эта широкая оппозиция, для власти будет действительно очень опасная ситуация.

Первый тест на такую широкую оппозицию мы увидим, возможно, 10 сентября, когда Михаил Саакашвили обещает начать свое возвращение в Украину, приехать на КПП на западных украинских границах. И третья интрига, каким будет состав правительства в конце этого политического сезона. Сегодня в правительстве, как минимум, уже 40% вакансий, как минимум, подали в отставку министр аграрной политики, министр информационной политики, нет министра здравоохранения, вакантна ГФС, ФГИ, НБУ будет вакантным, вероятно, что будет вакантна также "Укрзализныця" из больших предприятий, вероятно что вакантной будет ГПУ к концу этого года…

В принципе, альянс Тимошенко и Саакашвили гипотетически возможен. Тимошенко – президент, Саакашвили — премьер…

— Давайте посчитаем всех, кто может войти в эту оппозицию. Самых ключевых игроков. Это Юлия Тимошенко, это Садовой, "Самопомич", Саакашвили, "Демальянс", партия Гриценко, "Свобода". Шесть парламентских сил и претендующих на парламентские места. Это Наливайченко, это возможно УКРОП, говорят и есть вероятность того, что к этой коалиции в определенный момент может примкнуть действующий министр внутренних дел Аваков, который сегодня уже не столько часть "Народного фронта", сколько более самодостаточный игрок. Вот ему Тимошенко бы потенциально могла предложить бы пост премьера.

Не Саакашвили, у Саакашвили нет того веса, чтобы занять премьерство, а вот Порошенко Авакову нечего предложить, и Яценюку Авакову нечего предложить. Тимошенко ему может. Вот это, условно говоря, такие контуры этой возможной, то что мы называем, прозападной оппозиции.

Потому что у нас еще есть антизападная оппозиция, это осколки бывшей Партии регионов – Оппоблок, "За життя" и партии поменьше. Я думаю, что в каком-то виде эту широкую оппозицию мы обязательно увидим уже в 2018-ом году. Сколько туда проектов войдет – пока сложно говорить, потому что каждый — гетьман, у каждого амбиции.

О ЦЕНЕ НА АВТОГАЗ

Министерство экономического развития и торговли прокомментировало ситуацию рынке автомобильного газа. Удовлетворило вас объяснение?

— Мне кажется, что такое объяснение в каком-нибудь правительстве нормальной страны хватило бы, чтобы писать заявление на увольнение. Абсолютная некомпетентность.

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Я думаю, что здесь речь шла не столько о дефиците, надо говорить, а этот дефицит министерство должно было прогнозировать, оно у нас так и называется – Министерство экономики и торговли — и упредить. Здесь вопрос идет, скорее всего, о монопольном сговоре. Это вопрос не только к министерству, а вопрос к АМКУ. Очевидно, что на рынке существует монопольный сговор повышению этой цены.

В принципе, у нас все так работает. Я был уверен, что так и будет рано или поздно, потому что я увидел, какое количество людей переходит на газ. Рано или поздно стало понятно, что кто-то на этом захочет "срубить" денег. И вот мы сегодня наблюдаем этап "срубливания" денег с рынка, с наших с вами карманов.

То же самое у нас было по криптовалютам, то же самое у нас было по ІТ. Чуть где-то какая-то сфера, там появляются деньги или большой спрос людей, которые не могут от него отказаться, там сразу начинают рубить деньги. То же самое у нас по тарифам.

То есть мы тотально замонополизированная страна, страна с умершим АМКУ. Из-за этого участники рынка регулярно договариваются и регулярно продают нам по той цене товары и услуги, по которой, они считают, мы можем заплатить, а не по рыночной.

О КИЕВСКОМ "ДИНАМО"

Киевское "Динамо" не поехало в Мариуполь играть с футбольным клубом "Мариуполь". Резонанс большой в футбольной среде, разные оценки. Вы как трактуете решение руководства "Динамо"? Есть ли здесь политический аспект?

— Решение как эмоциональное, рационально необоснованное, которое проистекает с точки зрения межличностных отношений людей, а не какой-то далекой политики.

Все-таки мы понимаем, что "Мариуполь" — это клуб, который, говорят так, входит в орбиту Рината Ахметова, то есть мы знаем, какое у нас противостояние личностное и спортивное существует между "Динамо" и "Шахтером", Ахметовым и Суркисом. Мне кажется, что вот эта ситуация является вследствие этого личного больше противостояния, нежели какого-то рационального противостояния.

Сегодня ни один город в Украине не застрахован от каких-то негативных явлений и в Мариуполе не в большей и не в меньшей мере, нежели в Харькове, скажем так, или, к сожалению, в Киеве. Поэтому, я думаю, что, конечно, здесь очень важно, какую позицию займет Федерация.

Федерация заняла четкую позицию: во-первых, штрафуют, будет техническое поражение – 3:0 в этом матче.

— Решения нет еще. Желательно, чтобы все было по букве закона.

Президент Федерации заявил, что сам готов сесть в автобус и поехать с киевлянами, болельщиками в Мариуполь…

— Разворачивается такая внутренняя футбольная дополнительная война в этом виде спорта. Она не красит, мне кажется, наш спорт. Футболисты должны играть, а функционеры должны обеспечить им возможность для игры, а бизнесмены, которые владеют клубами, должны просто зарабатывать свои деньги и не лезть в политику и не позволять, чтобы политика мешала болельщикам получать удовольствие.

Напомним, цена газа на АЗС уже пересекла границу экономической привлекательности, поэтому естественные процессы будут способствовать тому, что к октябрю цена откатиться назад, считает эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Автомобильный газ подорожал и еще подорожает по стечению многих факторов, среди которых свою роль сыграли "Укрзализныця" и нелегальные схемы, выразил свое мнение эксперт Артем Куюн.