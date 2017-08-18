Гривна укрепится, когда МВФ завалит Украину деньгами – Товстенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

По расчетам аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, гривна будет укрепляться до конца 2018 года. Они говорят, что в перспективе к тому времени курс может упасть до чуть менее 25 гривен за доллар.

Однако после этого аналитики прогнозируют обратную тенденцию: с 2019 года национальная валюта будет снова постепенно обесцениваться, и в итоге это может привести к тому, что уже в 2020 году курс будет на уровне почти 28 гривен за доллар.

Эти прогнозы по курсу нацвалюты в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал начальник отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки ми активно маємо схопитися за прогнози від аналітиків Goldman Sachs? Наскільки такі далекоглядні прогнози — 2019, 2020 роки — можуть бути стабільні?

— По-перше, це такі прогнози в Україні, на жаль, не далекоглядні, останні роки підтверджують це, тому що навряд чи в Україні можна називати щось на півроку вперед. По-друге, якщо говорити про прогнози такого шановного інвестбанку, як Goldman Sachs, і одного з найбільших у світі, я би сказав, що думка і наша, і багатьох аналітиків в Україні, вона відрізняється від думки інвестбанку Goldman Sachs. Скоріш за все, це схоже на якийсь трендовий прогноз. Тобто гривня останні півроку укріплюється, і я думаю, що вони будуючи певні якісь моделі, вийшли на те, що гривня має і далі укріплюватися, по тренду, як це зараз. Однак, наша думка трошки йде врозріз з Goldman Sachs, ми вважаємо, що гривня все ж таки восени дещо знеціниться проти долара, але це знецінення буде не таким значним, воно буде десь в рамках 10%, але, мабуть, це укріплення, яке ми зараз бачимо, воно зміниться все ж таки девальвацією гривні восени.

Читайте также: Скаршевский: укрепления гривны не допустит… Нацбанк

Якимись фундаментальними речами можна зараз пояснити стан гривні?

— У принципі, просто ми звикли до того, що гривня дуже сильно коливається з 2014-2015 року, у нас є такі побоювання, але зараз курс гривні знайшов десь такі рівноважні рівні, і тобто в принципі очікування — більше 10% навряд чи буде коливання, тому що перш за все економіка показує певний ріст, і ВВП за другий квартал виріс на 2,4%, і в принципі МВФ продовжує з Україною працювати, у нас є очікування, що Україна може отримати ще один транш, навіть в 2017 році. Тому по суті, якихось таких значних потрясінь вже немає, тому що вони всі вже відбулися в 2015-2016 роках, тому саме через це ми можемо стверджувати, що коливання якщо і відбуваються, вони мають більш сезонний характер, тобто, як правило, літом гривня укріплюється, десь в кінці року завжди йдуть бюджетні витрати, дуже багато гривні виходить на ринок, тому гривня дещо знецінюється проти долару США, але ці коливання в принципі дійсно не перевищують приблизно дві гривні на курсі, десь так.

В принципі, гривня могла б укріплюватися так, як стверджує Goldman Sachs, якби в Україні почалися дійсно реформи і МВФ Україну залив би грошима, наприклад, дав би Україні п'ять чи сім мільярдів доларів якихось нових траншів. Але цього ми не прогнозуємо, тому ми думаємо, що і співпраця з МВФ, і вихід на зовнішні ринки, залучення інвестицій Україною у вигляді розміщення євробондів, воно буде відбуватися дуже поступово, повільно, тому, на жаль, значного укріплення гривні ми не прогнозуємо. Дещо допоміг Україні ріст цін на світових сировинних ринках: укріпилися, виросли ціни на руду і сталь останніми місяцями — в принципі, це допомогло гривні, але якогось такого суперскачку, суперукріплення гривні, цього прогнозувати, мабуть, що поки що зарано.

Якщо не говорити про гроші ззовні, українська економіка не може впливати на курс?

— Ви знаєте, насправді наразі, на жаль, українська економіка набагато більше імпортує товарів, ніж експортує. Тобто деякий ріст цін на товари, на сировину у світі, на ту ж руду і метали, і на зернові, він дещо допоміг, але все одно в Україні дуже-дуже сильними темпами кожен рік йде імпорт, який переважає експорт. Тому насправді українській економіці треба почати набагато більше виробляти, і виробляти товарів з більшою доданою вартістю, а не сировинних товарів, і тільки таким чином українська економіка могла б працювати над зміцненням національної валюти, і рости. Але, на жаль, цього все одно не відбудеться без зовнішніх інвестицій. Тому вкрай необхідним зараз кроком є відкриття ринку і залучення зовнішніх інвестицій, чого насправді поки що особливо не відбувається. Нам дає потроху гроші МВФ, але ці кредити, які МВФ дає, вони трошки схожі лише на те, щоб підтримувати Україну на такому рівні платоспроможному, щоб Україна постійно могла за рахунок нових позик віддавати попередні позики від МВФ. Але значної довіри зовнішніх інвесторів, нерезидентів, до української економіки, до України, до українського правового поля, на жаль, поки що нема. Тому, мабуть, диво поки що не відбудеться, гривня не укріпиться до 24 гривень за долар, чи більше. Поки що вона 25,5, думаємо, що до кінця року насправді нас, скоріше за все, буде чекати знецінення гривні до рівня десь 27-27,5 гривень за долар.

Ранее политолог Алексей Якубин прокомментировал в эфире «ГС», почему переговоры МВФ и правительства относительно нашумевших и наболевших реформ проходят в режиме полусекретности.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил в эфире, что Украина получит четыре транша от МВФ до конца года в случае колоссального прогресса в борьбе с коррупцией и проведения всех реформ.