Последняя осень. Скаршевский об осенней девальвации и курсе гривны

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В июне 2017 года показатель инфляции в Украине в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение. Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания. Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов. Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка", – отмечает в сообщении НБУ.

По данным Нацбанка, базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и продолжила ускоряться в июле. Это связано с вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, увеличением производственных затрат, в том числе на оплату труда и ростом цен на услуги по содержанию домов.

"В то же время инфляцию сдерживало укрепление обменного курса гривны к доллару США", – сообщили в НБУ.

Инфляционные расчеты Нацбанка и будущее национальной валюты в интервью РИА Новости Украина прокомментировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Насколько приведенные Нацбанком цифры касательно инфляции близки к реальным?

– Обычно летом в Украине, как показывает практика последних 10 лет, происходит девальвация. Это может быть в мае, июне-июле, августе – это дефляционное время, когда цены не растут, а наоборот – снижаются. А то, что произошло в июне, когда цены выросли на 1,5%, это десятилетний рекорд. Такого не было раньше. Много факторов сыграло на то, что они выросли.

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А что касается заявлений НБУ – это чистая сезонность. Сейчас цены замедлятся, может даже быть дефляция в июле или в августе. Но если сравнивать этот год с 2016-ым, я прогнозирую, что инфляция составит около 14%. В принципе, как и прогнозировал еще в декабре прошлого года.

Когда Нацбанк говорит, что цены сейчас будут замедлять свой рост, они должны были бы добавить, что это сезонное замедление роста цен и возможна даже дефляция.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Виктор Скаршевский

Во второй половине года планируется повышение бюджетных расходов. Как это может повлиять на цены, на уровень инфляции?

– Я подозреваю, что повторится практика нескольких прошлых лет. Сейчас у нас профицит бюджета, если брать сводный бюджет, где-то 52 миллиарда гривен за полгода. Опять же эта вся денежная масса накапливается, а в декабре расходы будут, если брать среднемесячные расходы по году, в 3 раза выше, в 3 раза больше выплатят денег, запустят их в наличную массу. И так будет девальвация, а это еще больше подтолкнет девальвационные процессы, в том числе инфляционные. Это проявится уже во второй половине декабря, в январе следующего года.

По большому счету просто нет нормального управления бюджетом, доходами и расходами, нет нормального менеджмента. Идет сильное перевыполнение (бюджета) – по разным причинам: и спецконфискация, и то, что Нацбанк начал в этом году перечислять раньше, чем в прошлом году, и та же инфляция, которая составляет 15%, инфляционные доходы – все эти моменты. И эти деньги не расходуются, не увеличивается, соответственно, расходная часть, а накапливается.

А потом накопление выплескивается в экономику, ускоряет и провоцирует инфляционные и девальвационные процессы.

В Нацбанке заявили: одна из причин того, что удавалось относительно сдерживать инфляцию – укрепление курса гривны. На ваш взгляд, к концу года можно ожидать хотя бы такого же уровня национальной валюты? Или гривна просядет по отношению к доллару, евро?

– Гривна просядет в любом случае. То, что укрепление гривны влияет на снижение уровня инфляции… Хотя не очень-то сильно влияет, но по сути влияет. Это так и есть, потому что украинская экономика – импортозависимая. 50% ВВП составляет импорт, это очень много.

А девальвационные процессы начнутся с сентября, повысится экономическая активность, импортеры начнут закупать товары уже для осени-зимы, потом начнется отопительный сезон, будут закупать импортное топливо. Короче говоря, спрос на иностранную валюту резко превысит предложение и поэтому будут девальвационные процессы.