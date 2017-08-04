Пик инфляции в Украине: цены растут быстрее дрожжей

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Инфляция, достигшая в июне пика, серьезно ударила по кошелькам украинцев. Впрочем, власти не унывают и говорят: хоть инфляция оказалась выше прогнозов, дальше ожидается ее снижение.

Тем временем, траты украинцев на продукты растут с каждым месяцем. Согласно подсчетам экспертов, закупка 19 основных товаров в магазине обходится нашим соотечественникам минимум в 700 грн и составляет более 10% ежемесячного дохода, пишет "Сегодня".

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Как говорят экономисты, если темпы роста доходов опережают инфляцию, рост цен не страшен, но не в нашем случае. Повышение зарплат украинцев не перекрывает увеличение цен на еду и напитки, лекарства, медицинские услуги и рост прочих трат.

По данным Госстата, доходы населения в первые три месяца 2017 года составили 501,112 млрд грн, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Суммарная зарплата украинцев выросла на 25,9% до 232,6 млрд грн.

Но рост зарплат съедает инфляция. Прибавка к зарплатам перешла в рост потребления, особенно у малообеспеченных граждан.

Так, расходы населения на приобретение товаров и услуг выросли на 22,2% до 491,6 млрд грн. А реальный имеющийся доход, определенный с учетом цен, увеличился лишь на 2,4%.

По последним соцопросам, 86% украинцев заявили, что вынуждены "затягивать пояса" и экономить на одежде, обуви, а также на питании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group, проведенного в июне 2017 года.

При этом лишь 4% опрошенных утверждали, что сегодня не экономят ни на чем.

Цены все выше

В июле в Украине вновь подорожало мясо и молочные продукты. Лидером по росту цен стала курятина, сообщил гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, за свинину скоро будут просить больше 100 грн.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Среди продуктов, которые выросли в цене: куриная тушка (+6 грн до 51,7 грн/кг); сало (+3,5 грн до 48,3 грн/кг); говядина (+2 грн до 106,6 грн/кг); "социальная" вареная колбаса (2 грн до 68,7 грн/кг); сливочное масло (+2 грн до 142,9 грн/кг); свинина (+1 грн до 98 грн/кг); творог (+1 грн до 93,5 грн/кг).

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"Цена на творог приближается к отметке в 100 грн, и в конце сентября, возможно, ее уже пересечет. А стоимость свинины станет выше 100 грн уже к середине августа. Но в целом август будет месяцем самых низких цен на овощи и фрукты в этом году", – заявил эксперт.

Однако, отмечает Дорошенко, подешевели овощи, яйца и гречка.

"В частности, отмечаем удешевление капусты сразу на 8 грн, свеклы – на 3 грн, моркови – на 3 грн, картофеля – на 2,5 грн, куриных яиц – на 2 грн, гречки – на 1 грн, лука – на 60 копеек. Отныне капуста в среднем стоит 8,8 грн/кг., свекла – 6,1 грн/кг., морковь – 11 грн/кг, картофель – 7,6 грн/кг, куриные яйца – 10 грн/десяток, гречка – 24 грн/кг, лук – 10,5 грн/кг", – написал Дорошенко у себя в Facebook.

По прогнозам экспертов, на очереди также подорожание сахара. На цену могут повлиять сокращение объемов производства и высокий уровень экспорта.

Согласно "Укрцукор", сахарная свекла в этом году отстает в развитии. На конец июля ее средний вес почти на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, в этом году сахарной свеклы соберут на 6% меньше, так как ее урожайность упадет на 10%.

Тем не менее, стоимость сахара на внутреннем рынке сохраняет стабильность. Килограмм песка сейчас в розницу стоит 17-22 грн. Согласно данным Госстата, с начала года (к 1 июля 2017 года) сладость подорожала на 9,1%, а по отношению к июню 2016-го — на 14,4%. При этом цены производителей сахара выросли соответственно на 10,3% и 20,4%. Уже в июле цены начали расти.

По данным агентства "Инфоиндустрия", еще в начале месяца оптово-отпускная цена товара находилась в диапазоне 14,75-15,15 тыс. грн/т (в зависимости от качества и сроков оплаты). Зато во второй половине месяца расценки поднялись до 14,9-15,35 тыс. грн за тонну. Главные причины роста — низкие запасы продукта в стране, а также ранний активный экспорт и повышение цен на мировом рынке.

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Инфляция не по плану

В Нацбанке признают, что в июне инфляция составила 15,6% — это пиковое значение в годовом измерении. Причиной называют резкое подорожание продуктов питания.

По данным регулятора, базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% и продолжила ускоряться в июле.

Однако в НБУ успокаивают: к концу лета цены больше расти не будут – на июль и август ожидается дефляция. И ожидают, что инфляция на конец 2017 года замедлится до 9,1%.

"Фактическое значение общей инфляции в июне – 15,6% – было выше прогноза Национального банка из-за резкого подорожания сырых продуктов питания. Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов. Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка. Это было обусловлено как потерей части урожая, так и изменениями в методологии отображения цен плодоовощной продукции при расчете показателя потребительской инфляции", – пояснили в НБУ.

По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%.

Мнения

Вопреки успокаивающим прогнозам Нацбанка, украинцам надо быть готовым к тому, чтобы еще туже затянуть пояса: инфляция к концу 2017 года составит минимум 20-25%. Так считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, сославшись на данные экономического отдела института.

РИА Новости Украина Константин Гришин Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Но наш экономический отдел говорит, что… все будет наоборот. Во втором полугодии усилится кризис платежного баланса, будут немного увеличиваться социальные выплаты, возрастет стоимость жилищно-коммунальных услуг… Инфляция к концу года — как минимум 20-25%", — подчеркивает Бортник.

По его словам, экономически отдел института давно работает с открытой и закрытой статистикой.

"Я вам скажу, что еще никогда статистику так не фальсифицировали, как теперь. Вот, например, месяц назад — на начало июля — стоимость борщевого набора в Украине выросла на 200%. Стоимость капусты выросла с 2 гривен 50 копеек до 19 гривен — по сравнению с прошлым годом. Но это все не фиксируется как инфляция! Измерение инфляции в государстве так формируется, по таким показателям, чтобы все это не отображать….Базар, скажем так, и кошельки граждан не подтверждают того, что в прошлом году инфляция тоже была (по официальным данным — Ред.) в районе 10%. Она была намного выше", — отмечает политолог.

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, то, что произошло в июне, когда цены выросли на 1,5%, это десятилетний рекорд. То что касается заявлений НБУ – это чистая сезонность, говорит эксперт. "Сейчас цены замедлятся, может даже быть дефляция в июле или в августе. Но если сравнивать этот год с 2016-ым, я прогнозирую, что инфляция составит около 14%. В принципе, как и прогнозировал еще в декабре прошлого года. Когда Нацбанк говорит, что цены сейчас будут замедлять свой рост, они должны были бы добавить, что это сезонное замедление роста цен и возможна даже дефляция", — добавил он.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Виктор Скаршевский

По материалам из открытых источников интернет