Инфляция растет из-за монополистов, которые наращивают доходность - эксперт

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В июне инфляция в Украине достигла пика в 15,6%, поэтому по результатам июля с высокой вероятностью будет зафиксирована потребительская дефляция, снижение цен будет продолжаться и в августе. Об этом свидетельствует существенное удешевление овощей и фруктов в последние недели, сообщают в Нацбанке. В НБУ ожидают, что инфляция на конец 2017 года замедлится до 9%.

О причинах роста инфляции рассказал эксперт по банковским вопросам, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский в эфире радиостанции Голос Столицы.

"У нас после того, как экономика у нас рухнула на 15%, на сегодняшний момент восстанавливается она очень слабо. Если брать индекс бизнес-активности, он тоже имеет устойчивую тенденцию к падению. По большому счету, у нас в государстве ничего не поменялось. У нас осталась олигархическая система, монопольная система, где монополисты хотят восстановить ту доходность, которая была до кризиса. И нет конкуренции, а нет конкуренции — монополист может делать все, что хочет. Прямыми действиями, косвенными действиями. То есть, грубо говоря, с одной стороны, у нас достаточно накачана экономика необеспеченными деньгами, а, с другой стороны, у нас очень слабая затоваренность в этой ситуации. Появляется давление денежной массы на товарную базу. Поэтому пока у нас не будет кардинально видоизменена структура экономики, пока государство не займется проблемой монополистов, эта ситуация будет оставаться", — заявил экономист.

Нацбанк ранее допустил, что инфляция по итогам 2017 года может превысить 9,1%, которые ранее прогнозировал регулятор.