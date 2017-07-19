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    Интервью

    Экономика Украины не потянет среднюю зарплату в 500 евро - эксперт

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    Председатель организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич и финансовый аналитик Виктор Федеров заявили в эфире "ГС", что уровень заработной платы зависит от производительности труда, но рабочая сила уезжает за границу.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Если в Украине средняя зарплата будет составлять 500 евро, миграция наших граждан в Польшу резко сократиться. А достичь такого результата можно уже через два-три года. Так считает министр соцполитики Андрей Рева, который заявил, что это возможно только при оптимистическом сценарии.

    По мнению Ревы, в другой стране у граждан существует возможность найти более высокооплачиваемую работу или требовать от работодателя повышения зарплаты, в случае, если заработная плата не устраивает. Но такая система не действует в Украине.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Министр социальной политики Андрей Рева

    Свое мнение о рынке труда выразил финансовый аналитик, экономический эксперт Виктор Федоров.

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    Экономика страны сегодня потянула бы среднюю зарплату по стране, и в частном, и в госсекторе на уровне 500 евро?

    — Вопрос наоборот, а способна ли экономика платить такую зарплату? Нет, конечно, это сегодня невозможно. И все зависит от производительности труда.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    То есть это пока мечты и обещания ни о чем?

    — Можно по-другому сказать — это цели.

    Как на росте экономики отражается снижение рабочей силы на рынке труда? За последние шесть лет в несколько сот раз вырос поток трудовых мигрантов в Польшу. Такое отсутствие рабочей силы как отражается на экономике Украины?

    — Двояко. С одной стороны, если уезжает квалифицированная рабочая сила, то ее приходится как-то замещать, и в первую очередь это отражается на росте заработной платы. Если уезжает не квалифицированная рабочая сила, например, сезонные работники, то в данной ситуации они, возможно замещение и это влечет к уменьшению безработицы среди неквалифицированной рабочей силы. У нас в Польшу уезжает неквалифицированная рабочая сила в основном. Поэтому в принципе, это немножко благоприятно даже.

    А введение безвизового режима с ЕС как-то отражается на количестве трудовых мигрантов?

    — Не должно никоим образом отражаться. По одной простой причине. Потому что безвизовый режим у нас для целей не трудоустройства. Кто хотел заехать, он заезжал с визами. Поэтому здесь не надо передергивать.

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    Неквалифицированная рабочая сила в Украине не нужна?

    — Нет, у нас есть сейчас излишек неквалифицированной рабочей силы. Нам нужна неквалифицированная рабочая сила.

    А что сейчас с инфляцией в стране?

    — Инфляция, к сожалению, не падает, а составила в феврале 15%. И в ближайшее время, думаю, что только какие-то достаточно экстраординарные усилия, например, НБУ приведут к снижению инфляции до целевых уровней 9%. Немножко поможет база сравнения. Здесь это точно.

    Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.

    Также в эфире радиостанции голос столицы экс-заместитель министра социальной политики Василий Шевченко заявил, что кроме роста минималки, причиной для уменьшения субсидий станет уменьшение социальных норм потребления газа.

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