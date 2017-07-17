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    Франция намерена использовать Brexit для подрыва экономики Британии - СМИ

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (511)

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    Согласно отчету специального представителя лондонского Сити Джереми Брауна, Париж имеет целью ослабление Великобритании, "французские представители бродят по Лондону, предлагая большие суммы фирмам, чтобы они перешли в Париж".
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Специальный представитель лондонского Сити Джереми Браун считает, что Франция намерена "активно подрывать и разрушать" финансовый сектор Великобритании после выхода королевства из состава ЕС (Brexit), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на попавший в их распоряжение отчет.

    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA
    Великобритания обнародовала "Билль об отмене" законов ЕС после Brexit

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    Как пишет издание, ранее в этом месяце Браун провел переговоры в министерстве финансов Франции, центральном банке Франции, сенате и посольстве Великобритании, встретился с главами банков, политиками и дипломатами.

    По итогам встреч Браун написал отчет министрам финансов Великобритании, в котором заключил, что Париж имеет целью "ослабление Великобритании". Он отметил, что "французские представители бродят по Лондону, предлагая большие суммы фирмам, чтобы они перешли в Париж".

    По словам Брауна, "в интересах Центрального банка Франции самый трудный Brexit". Он отметил, что Франция видит в Великобритании "не партнера, а противника".

    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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