Великобритания обнародовала "Билль об отмене" законов ЕС после Brexit

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Владимир Матвеев, обозреватель

13 июля британское правительство предприняло следующий шаг по возврату полномочий из Брюсселя Великобритании. 66-страничный документ под названием "European Union (Withdrawal) Bill", размещенный на сайте парламента Великобритании.

занимает центральное место в плане правительства по выходу из Евросоюза в 2019 году, освобождая Великобританию от более чем 40 лет главенства законотворчества ЕС, отменяя Акт о Европейских сообществах 1972 года.

"Это один из наиболее значительных законодательных актов, которые когда-либо проходили через парламент, он является важной вехой в процессе нашего выхода из Европейского союза", - сказал министр Brexit Дэвид Дэвис, сообщает агентство Reuters.

Законопроект обеспечит переход законов ЕС в законодательную базу Великобритании, с целью обеспечить плавный переход и после Brexit.

Насколько возможно, те же правила и законы будут применяться на следующий день после Brexit, как и днем ранее. Он позволит Соединённому Королевству выйти из ЕС, гарантируя, что будущие законы будут приниматься в Лондоне, Эдинбурге, Белфасте и Кардиффе.

Наряду с этим, парламент Великобритании получает право "изменить, отменить и улучшить" законы в случае надобности.

Этот законопроект станет одним из наиболее конституционно значимых актов законодательства в британской истории, так как предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки законов в Великобритании, а отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" положит конец верховенству европейского законодательства над британским.

В документе говорится о прекращении верховенства права Евросоюза после завершения Brexit. Суд или трибунал не связаны ни с установленными принципами, ни с любыми решениями, принятыми Европейским судом в день или после дня выхода, и не могут обращаться в Европейский суд по любым вопросам в день или после дня выхода.

Также Суд или трибунал не должны учитывать то, что произошло в день или после Brexit с другим субъектом ЕС или ЕС, но может это сделать, если сочтет это целесообразным.

Вместе с тем, прохождение законопроекта через парламент может судьбоносно отразиться на будущем премьер-министра Терезы Мэй, которая рискует лишиться занимаемого поста. Выборы в парламент Соединенного Королевства, которые прошли в минувшем месяце и не оправдали надежд премьер-министра, стоили ей большинства.

По итогам выборов вновь возникли вопросы по поводу условий и характера Brexit.

Несмотря на то, что публикация документа стала одним из важнейших шагов на пути к окончательному выходу Великобритании из состава Евросоюза, оппозиционные партии уже заявили, что осуществить это все равно будет весьма затруднительно.

Правительство также определило свою переговорную позицию с ЕС, опубликовав три документа с условиями выхода страны из ЕС. В частности, отмечается, что Великобритания освобождается из-под юрисдикции Европейского суда и Европейского сообщества по ядерной энергетике (Euratom).

Кроме того, так называемый "счет за Brexit" является одним из наиболее острых вопросов на переговорах по выходу Великобритании из ЕС. Точная сумма, которую Британия должна выплатить в казну блока, не известна, однако в СМИ называлась цифра в 100 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

Соединенное Королевство должно договориться с ЕС о выплате этих средств, поскольку это один из трех пунктов вместе с правами граждан и границей с Ирландией, без согласования которых Брюссель отказывается переходить к дискуссии о будущих отношениях с Лондоном.

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Кроме того, Лондон считает необходимым вернуть ему контроль над процессами внутренней миграции, а также настаивает на защите прав европейцев, проживающих в Соединённом Королевстве, и британцев, находящихся на территории ЕС.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта подписала уведомление о выходе Великобритании из Евросоюза. Тем самым премьер официально запустила процедуру Brexit. В распоряжении у Лондона есть два года на урегулирование всех условий выхода из Евросоюза.

Законопроект должны одобрить обе палаты британского парламента, чтобы он смог обрести статус закона. Как ожидается, он будет вынесен на обсуждение после парламентских каникул. По мнению экспертов, только процесс переговоров продлится до 2018 года, а процесс Brexit завершится весной 2019 года.