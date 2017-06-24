Годовщина Brexit: главные перемены впереди

Наталья Копылова — Лондон, для РИА Новости Украина

Незначительный негативный эффект стал ощущаться лишь в 2017 году в виде небольшого роста инфляции. При этом ослабление фунта пошло на пользу британским экспортерам и экономике в целом.

Жители Великобритании ровно год назад проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза. За выход проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%.

По словам экспертов, состояние британской экономики в настоящее время не вызывает опасений, однако оно будет зависеть от того, насколько удачной будет сделка между Лондоном и Брюсселем, о параметрах которой еще предстоит договориться. Участники финансового рынка считают, что в интересах обеих сторон необходимо обеспечить переходный период с взаимным доступом на рынки друг друга после фактического Brexit.

Решение британцев на референдуме стало неожиданностью не только для Евросоюза, но и для многих жителей самого Соединенного Королевства, поэтому в обществе началась паника.

Экономисты сразу же нарисовали картину стремительного падения британской экономики, а финансовые институты значительно снизили свои прогнозы по росту ВВП Великобритании. Однако их предсказаниям не суждено было сбыться. Безусловно, экономический рост в Британии в условиях Brexit в ближайшие 2-3 года будет слабее, чем, если бы страна осталась в ЕС, однако катастрофического падения уже никто не ожидает.

Согласно последним прогнозам экономистов и финансовых институтов, ВВП Британии в 2017–2018 годах будет расти в пределах 1,5%-2%. Международный валютный фонд (МВФ) в апреле повысил прогноз роста ВВП страны в 2017 году на 0,5 процентного пункта — до 2%, и на 2018 год — на 0,1 процентного пункта, до 1,5%. Еврокомиссия также улучшила свои прогнозы по росту экономики Соединенного Королевства в текущем году до 1,5% с 1%. Банк Англии также значительно повысил прогноз по росту ВВП страны в этом году — до 2% с 1,4%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне сохранила без изменений свой промежуточный мартовский прогноз относительно роста ВВП Британии— 1,6% в текущем году и 1% — в 2018 году.

По словам экономиста Oxford Economics Мартина Бека, перед референдумом экономисты предсказывали, что потребители и бизнес немедленно сократят свои расходы в ответ на неопределенность в связи с выходом из ЕС. Однако в реальности экономический рост во втором полугодии 2016 года оказался сильней, чем в первом. "В этой ситуации непонятно, почему большинство, проголосовавшее за выход из ЕС в интересах Британии, должно сократить свои расходы и потребление. К тому же итоги референдума ничего не изменят до окончательного выхода Британии из ЕС", — сказал эксперт РИА Новости.

Ослабление британского фунта стерлингов за прошедший год более чем на 7% (1,27 за доллар) сыграло на руку экспортерам. "Экспортеры получили немедленную выгоду после референдума от падения фунта. Однако сейчас негативное влияние от снижения национальной валюты ощущается в росте инфляции", - отметил Бек.

В мае рост потребительских цен в годовом выражении в Великобритании составил 2,9% против прогноза в 2,7%.

"Повышенная инфляция сокращает реальные доходы населения. И если эта тенденция продолжится, то население станет беднее. Одновременно слабый фунт привел к росту доходов страны от экспорта и инвестиций. Так что пока выгодных моментов для экономики больше, чем негативных", - оценил экономист.

Читайте также: Выборы во Франции и противостояние "Brexit-эффекту"

Многие крупные банки и другие участники британского финансового рынка после референдума, опасаясь потери конкурентных преимуществ, задумались о переносе своих штаб-квартир из Лондона в другие города континентальной Европы. Обеспокоенности добавила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что Соединенное Королевство покидает единый европейский рынок и Европейский таможенный союз.

REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool Тереза Мэй

Впрочем, пока не заключены конкретные новые соглашения между Лондоном и Брюсселем, компании не спешат уходить из Лондона.

Председатель комитета по политике и ресурсам лондонского Сити Кэтрин МакГиннес, комментируя первую годовщину Brexit, отметила, что предстоящие изменения и неопределенность были основными проблемами для финансовых компаний и банков в последние 12 месяцев. "Это привело к тому, что было потрачено много времени и ресурсов в попытке решить множество проблем, подготовить планы на случай непредвиденных обстоятельств и убедиться в том, что это не отразится на клиентах", — отметила она.

В мае этого года МакГиннес говорила, что несколько тысяч сотрудников финансовых организаций могут переехать из лондонского Сити в континентальную Европу из-за Brexit. Однако пока британские власти не наблюдают массового оттока финансистов.

Британские власти неоднократно заявляли, что намерены сохранить статус Лондона как международного финансового центра.

"Мы были предельно ясны во время переговоров по Brexit – взаимный доступ на рынок и соглашение о переходном периоде поможет бизнесу избежать потрясений и сохранить возможность нанимать ярчайших и лучших иностранцев", — заявила МакГиннес.

"Нам нужна сделка, которая будет работать как для Британии, так и для 27 стран ЕС. Мы хотим, чтобы правительство поставило нужды экономики в приоритет", — добавила она.

Сектор финансовых услуг, в котором занято около 2,2 миллиона человек, остается одним из важнейших составляющих британской экономики, принося порядка 71 миллиарда фунтов налогов в бюджет страны.