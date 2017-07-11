Европарламент грозит ветировать переговоры по Brexit

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Европейский парламент грозить наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Великобритании.

В документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из состава союза Мишеля Барнье говорится, что европарламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанном в конце июня. Тогда премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Великобританиие, подать заявление о предоставлении права проживания там после того, как Соединенное Королевство откажется от членства в Евросоюзе, сообщает DW.

В ЕП считают, что предложение Мэй свидетельствует о том, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС, которыми они пользуются в настоящее время. Что является нарушением принципа, согласно которому после завершения процесса Brexit всем европейцам в Великобритании должны быть предоставлены те же права, что и 1,2 млн жителей Великобритании, остающимся в странах в ЕС. Вместо этого, считают в Брюсселе, Лондон пытается придать европейцам "статус второго класса".

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.