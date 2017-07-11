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    Британский МИД счел "грабительскими" счета ЕС за Brexit

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (510)

    (обновлено: )69
    Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон считает, что Брюссель получит "от ворот поворот", если потребует больше денег за выход страны из Европейского союза.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    JUSTIN TALLIS / AFP

    КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "грабительскими" счета, которые, предположительно, Брюссель может выставить Лондону за выход страны из Евросоюза, так называемый Brexit.

    "Я думаю, что суммы, которые я видел, кажутся мне грабительскими", — сказал Джонсон во вторник, отвечая на вопрос в парламенте. Речь идет о десятках миллиардов евро. На вопрос, получит ли Брюссель "от ворот поворот", если потребует больше денег, Джонсон сказал, что думает, что "от ворот поворот" это вполне приемлемое выражение".

    Сторонница членства Великобритании из Евросоюза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Депутат, задававший вопрос, использовал фразу "go whistle", означающую "просить о чем-то, имея очень незначительный шанс это получить".

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    Ранее называлась, в частности, сумма в 100 миллиардов евро (85 миллиардов фунтов стерлингов), перед этим председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтверждал, что Брюссель намерен выставить Лондону "счет" в размере около 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit. Лондон уже заявлял, что платить такую сумму не собирается.

    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

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