Оценен ущерб ЕС от Brexit - СМИ

КИЕВ, 29 — РИА Новости Украина. Европейский союз может получить 20 млрд евро ущерба от выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Об этом сообщает британское издание The Guardian. Издание отмечает, что ЕС будет восполнять ущерб за счет дополнительных налогов.

"Покидающая Евросоюз Великобритания "была (членом ЕС, — Ред.), которая вкладывала в общий бюджет больше, чем получала, несмотря на договоренность Тэтчер о частичном возвращении средств, поэтому наш дефицит составит 10-11 млрд евро в год", — сказал еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

По его словам, ЕС необходимо финансировать новые инициативы в таких сферах, как оборона и безопасность, поэтому общий дефицит может быть вдвое большим.