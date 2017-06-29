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    Киев

    Оценен ущерб ЕС от Brexit - СМИ

    (обновлено: )121
    Как сообщил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер, восполнить потери Евросоюз намерен за счет повышения налогов.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 — РИА Новости Украина. Европейский союз может получить 20 млрд евро ущерба от выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

    Сторонница членства Великобритании из Евросоюза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Годовщина Brexit: главные перемены впереди

    Об этом сообщает британское издание The Guardian. Издание отмечает, что ЕС будет восполнять ущерб за счет дополнительных налогов.

    "Покидающая Евросоюз Великобритания "была (членом ЕС, — Ред.), которая вкладывала в общий бюджет больше, чем получала, несмотря на договоренность Тэтчер о частичном возвращении средств, поэтому наш дефицит составит 10-11 млрд евро в год", — сказал еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

    По его словам, ЕС необходимо финансировать новые инициативы в таких сферах, как оборона и безопасность, поэтому общий дефицит может быть вдвое большим.

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