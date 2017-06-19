Brexit`у быть. Британия и ЕС начинают переговоры

Наталья Копылова — Лондон, РИА Новости Украина

Великобритания и Евросоюз в понедельник официально начинают переговоры по Brexit, спустя почти год после референдума, прошедшего 23 июня, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

Команда, ответственная за переговоры, во главе с министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом в понедельник отправится из Лондона в Брюссель для встречи с европейскими коллегами.

Накануне первой встречи с представителями ЕС Дэвис подчеркнул, что несмотря на слухи о том, что якобы ЕС готовы к переговорам о возвращении Британии в союз, "нет сомнений в том, что Британия покидает Европейский союз, претворяя в жизнь итоги исторического референдума".

"Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства", — заявил он, добавив, что выход из ЕС даст Британии возможности обеспечить новое яркое будущее, пишет РИА Новости.

Положительным моментом для Британии и ЕС является то, что переговоры начинаются вовремя 19 июня, без отсрочек, как многие опасались. Это обстоятельство существенно снижает неопределенность по самому процессу Brexit, а также снижает связанные с этим политические и экономические риски.

Буквально до последних недель сохранялась вероятность переноса сроков начала переговоров по Brexit из-за политической нестабильностью в Британии на фоне внеочередных парламентских выборов и мощного пожара в жилом доме в Лондоне. Эти события ослабили позиции консервативной партии в целом и политический вес премьер-министра Терезы Мэй в частности. Однако правительству тори все же удалось начать диалог с ЕС вовремя.

ЕС и Великобритания должны договориться об условиях "развода" до конца марта 2019 года. Однако этот срок может быть расширен по согласованию сторон, так как простых переговоров об условиях Brexit никто из сторон не ждет.

Британский премьер-министр в январе текущего года представила тезисный план правительства, состоящий из 12 пунктов, на предстоящие переговоры с Евросоюзом. Главной новостью для британцев и ЕС стало заявление о том, что Британия одновременно с выходом из ЕС покинет единый европейский рынок, таможенный союз ЕС и выйдет из-под юрисдикции Европейского суда. Такой подход к выходу из ЕС сразу же получил определение "жесткий" Brexit.

Проевропейски настроенные парламентарии и рядовые британцы надеялись остаться в общем рынке. Однако Мэй подчеркнула, что невозможно выйти из ЕС, оставшись связанным обязательствами единого рынка и таможенного союза. "Я не хочу быть связанной элементами таможенного союза, которые будут мешать нам вести работу над заключением собственных торговых соглашений", — сказала в январе премьер.

Еще один важный вопрос, который будет обсуждаться одним из первых, — гарантия прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии.

Правительство Британии выразило готовность "как можно скорее гарантировать права европейских граждан, уже живущих в Британии, и права британских граждан в других странах Европы". ЕС, в свою очередь, разделил это желание британских партнеров.

Третьим ключевым пунктом предстоящих переговоров станет сотрудничество в области безопасности, особенно в свете участившихся террористических актов в Европе и в последние месяцы в Британии. Лондон заявил, что намерен усилить указанное сотрудничество с ЕС, достигнув практических договоренностей по вопросам правоохранения и обмена развединформацией.

Одним из вопросов, на решении которого в числе первых настаивает ЕС, является выплата Соединенным Королевством ранее взятых обязательств перед Евросоюзом на сумму около 50-60 миллиардов евро.

В команду переговорщиков от Британии вошли несколько членов правительства во главе с самой Терезой Мэй. Вторым в команде назначен глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис. Еще одним ключевым участником переговоров стал министр Великобритании по международной торговле Лиам Фокс. Постпред при ЕС Тим Барроу также будет участвовать в переговорах.

Эксцентричный и славящийся противоречивыми высказываниями глава британского МИД Борис Джонсон не вошел в команду, ответственную за переговоры.

Экономику и финансы в Британии после выхода из ЕС на переговорах будет отстаивать Глава Банка Англии Марк Карни.

Великобритания с 1 января 1973 года стала членом Европейского экономического сообщества. В 1992 году подписала Маастрихтский договор и стала членом Европейского союза.

С первых лет пребывания в ЕС Великобритания стремилась сохранить максимально возможную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. В частности, страна не присоединилась к важнейшим интеграционным проектам: Шенгенскому соглашению (1995) об отмене визового контроля на общих границах и введению единой европейской валюты — евро (1999).

В марте 2012 года Лондон на саммите ЕС отказался подписать так называемый Бюджетный пакт, пролоббированный Берлином и Парижем и вводивший строгие правила финансовой дисциплины.

В 2011 году на фоне экономического кризиса в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в Евросоюзе. Депутат-консерватор Дэвид Наттэлл поднял вопрос о референдуме по вопросу о членстве Великобритании в ЕС. Соответствующую петицию подписали более 100 тысяч граждан Великобритании.

Однако 25 октября 2011 года депутаты парламента Великобритании подавляющим большинством голосов (483 из 650) проголосовали против подготовки референдума.

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В январе 2013 года премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон в своей программной речи объявил, что Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского союза в конце нынешнего десятилетия, если на выборах 2015 года возглавляемая им консервативная партия одержит победу.

По итогам состоявшихся 7 мая 2015 года всеобщих выборов консерваторы получили 36,9% голосов избирателей (против 30,4% голосов, полученных лейбористами) и обеспечили себе абсолютное большинство в палате общин (нижняя палата парламента).

В ноябре 2015 года Кэмерон попытался уйти от голосования, объявив об официальном начале кампании за изменение условий членства Великобритании в ЕС. Пункты, которые хотел изменить глава правительства, касались сокращения миграционного потока из ЕС,

улучшения конкурентоспособности, укрепления британского суверенитета и изменения в валютной сфере.

Кэмерон вновь связал себя обещанием голосовать на референдуме за выход из ЕС в том случае, если эти условия не будут удовлетворены. В феврале 2016 года стало известно, что лидеры стран Евросоюза после двухдневных дебатов согласовали с Великобританией новые условия ее членства в союзе. Таким образом, проведение референдума по выходу из ЕС стало неизбежным.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход из ЕС проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. 13 июля 2016 года правительство Великобритании возглавила Тереза Мэй.