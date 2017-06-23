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    Граждане Евросоюза смогут остаться в Британии после Brexit - Мэй

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (506)

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    Как сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, никому из граждан Евросоюза, которые обрели дом в Соединенном королевстве, не придется уезжать после завершения процедуры Brexit.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что граждане стран-членов Евросоюза смогут остаться в Соединенном королевстве после завершения процедуры Brexit.

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    Ранее сообщалось, что премьер отвергла планы Брюсселя, который предлагал рассматривать споры о правах таких граждан в суде ЕС.

    "Я хочу заверить граждан ЕС, которые обрели дом в Великобритании, что никому из них не придется уехать", — сказала она журналистам по прибытии на пленарное заседания Европейского совета в Брюсселе.

    По словам Мэй, "более детальное предложение" будет определено британским правительством в понедельник.

    В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам референдума. Британское правительство 13 июля 2016 года возглавила Тереза Мэй.

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