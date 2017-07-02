Мэй может отказаться от переговоров по Brexit - СМИ

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Окружение британского премьера Терезы Мэй предупредило деловые круги страны о возможности отказа от переговоров по Brexit в этом году из-за разногласий по "счету за выход из Евросоюза", сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.

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По данным издания, такой шаг может показать "внутреннему рынку", что Мэй не намерена выплачивать компенсацию за выход страны из Евросоюза в размере более 100 миллиардов евро, которую требуют некоторые европейские политики.

Издание добавляет, что в ходе встречи представитель правительства предупредил британских бизнесменов, что несмотря на отсутствие окончательного решения о выходе из переговоров по Brexit, такой вариант возможен.

Как сообщается, встреча с деловыми кругами Британии состоялась в прошлом месяце сразу после выборов. Человек, проводивший беседу, оставил свою должность в результате произошедших перестановок в правительстве. Целью переговоров была попытка ограничить негативную реакцию рынков в случае, если переговоры по сумме выплат Евросоюзу будут тяжелыми.

В мае британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис уже заявлял, что Лондон может выйти из переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.