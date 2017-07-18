Китай-США, экономика и "фактор Трампа": неопределенность растет

РИА Новости Украина

Стороны воздержались от оглашения конкретных результатов 100-дневных переговоров, которые начались в апреле сразу после встречи во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа и завершились 16 июля.

После встречи лидеров американская говядина появилась в китайских магазинах, а китайская курятина – на американском рынке. Кроме того, Китай разрешил американским банкам выполнять ряд операций и пообещал закупать в США сжиженный природный газ.

Определенная подвижка есть, но это вряд ли является результатом переговоров в рамках 100 дневного плана действий по увеличению американского экспорта в Китай и снижению дефицита США в торговле с Китаем. Дело в том, что "зеленый свет" перед американской говядиной китайский рынок включил еще в сентябре прошлого года, после чего стороны преодолевали формальные технические барьеры, которые появились с 2003 года, когда Китай ввел запрет за импорт мяса из-за "коровьего бешенства".

Первая же партия китайской курятины поставлена в порты США в результате нескольких лет переговоров о доступе на рынок. При этом агентство Рейтер сообщает, что у китайских переработчиков мяса домашней птицы пока нет шквала заказов на их продукцию на американском рынке.

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Это же агентство, оценивая 100-дневные переговоры, отмечает медленное движение в тех секторах, где США оказывают давление на Китай. В частности, Пекин одобрил только две из восьми биотехнологических культур, которые могут импортироваться из США, несмотря на то, что за шесть недель китайские эксперты дважды осматривали посевы.

Джейкоб Паркер, вице-президент по китайским операциям в деловом совете США в Китае (USCBC) в Пекине, после завершения 100-дней переговоров отметил, что пока не ясно, когда Китай откроет свой рынок электронных платежей банковским учреждениям США, и когда компании США в Китае смогут предоставлять услуги по определению рейтингов кредитования. Ничего не сообщается также о том, удалось ли как-то приглушить "стальную войну" против Китая, в которую Дональд Трамп прибавил напора и агрессии, а также избежать дискриминации при доступе китайских инвесторов к американским активам.

Наблюдатели обратили внимание на то, что накануне диалога 19 июня в Вашингтоне, где все эти вопросы, как ожидается, будут в числе главных, Дональд Трамп предложил на должность заместителя представителя США на торговых переговорах, конгрессмена Денниса Ши. Он известен как ярый критик Китая.

Деннис Ши является заместителем председателя Комиссии США по обзору экономики и безопасности США. Ей поручено оценивать сферу безопасности, экономики и торговли между двумя странами, включая соблюдение Китаем своих обязательств перед Всемирной торговой организацией.

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В ноябре эта комиссия рекомендовала законодателям США принять меры, которые запрещают государственным фирмам Китая приобретать компании в США. Она утверждала, что Пекин якобы использует государственные фирмы для продвижения своих целей в области национальной безопасности. Комиссия рекомендовала законодателям усилить роль Комитета по иностранным инвестициям США и других структур, которые патронируют покупку иностранными компаниями американских активов.

Одна из главных проблем в китайско-американской торговле – последствия возвращения Трампом рабочих мест из-за рубежа в США и уменьшение зависимости США от импорта, считает заместитель директора Института США и Канады Виктор Супян.

"Китай – это крупнейший экспортер в мире и в США. Большая часть потребительских товаров, которая продается в США, сделана именно в Китае, в том числе на китайско-американских совместных предприятиях. Примерно 80 процентов потребительского рынка США – это китайские товары.

Идея — уменьшить зависимость от Китая по товарам, чтобы эти товары производили в США. Предлагается резко увеличить таможенные пошлины, до 45 процентов, чтобы Китай уже не был заинтересован в продаже своих товаров в США. Эта идея Трампа вряд ли будет реализована. Даже если предположить невозможное, что США закроют свой рынок для Китая, они, конечно создадут гигантские трудности для Китая. Но они создадут гигантские трудности для своей страны, потому что даже если все эти товары начнут производить в США, то цены взлетят до небес, будет гигантская инфляция.

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Да, надо создавать рабочие места в США, но международного разделения труда никто не отменял, и Трамп этого сделать не сможет. Его упрощенные представления о том, что можно административными методами заставить бизнес делать то, что хочет правительство, мне кажется, работать не будет. Это понимают, на самом деле, и советники Трампа, и администрация Китая, именно поэтому китайцы настроены на поиск компромиссов", – сообщил Супян.

В интервью Sputnik китайский экономист, пожелавший не называть своего имени, оценил значение предстоящего китайско-американского экономического диалога.

"Особое внимание на первом всеобъемлющем экономическом диалоге будет уделено не возможному достижению каких-то экспортно-импортных соглашений, а консультациям по макроэкономической политике двух стран.

Сейчас глобальная экономика вошла в период наиболее низких темпов роста. Вклад экономик Китая и США в глобальный экономический рост превышает половину прироста, при этом в последние годы вклад Китая превышал 30 процентов, в прошлом году он достиг 41 процента. Поэтому консультации двух стран по макроэкономической политике будет в очень большой мере определять перспективу глобального роста.

С другой стороны, если не удастся скоординировать экономические политики Китая и США, то это обернется очень большой бедой для глобального роста. Китай стал крупнейшей в мире страной первичной продукции и страной, которая уступает только США в отношении влияния экономики на глобальный рынок.

Согласование валютных политик Китая и США неизбежно может повлиять на решения в области глобального первичного производства и конъюнктуру товарного рынка", – отметил экономист.