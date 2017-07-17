Экономический рост в Украине не дает повода для оптимизма - эксперт

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Нацбанк опасается чрезмерного роста уровня инфляции. Там объясняют свои опасения желанием правительства повысить пенсии и зарплаты в этом году. Именно этот фактор и может повлечь чрезмерный рост инфляции, а, как следствие, инфляционные цели на следующий год могут быть не выполнены. Кроме того, в НБУ говорят, что это все может негативно повлиять на среднесрочные перспективы экономического роста Украины.

Насколько увеличение социальных выплат может повлиять на инфляцию, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

"Любые выплаты должны быть оправданы соответствующим экономическим ростом. Конечно, никто не удовлетворен теми темпами роста, которые сейчас показывает наша экономика. Кроме того, они — ниже, чем среднемировые. Т.е. нам, кроме того, чтобы хотя бы держаться на уровне среднемировых темпов роста, нужен как минимум на несколько процентов более высокий рост ВВП. А для того, чтобы догнать предыдущие годы, не меньше 5-7% роста нужно. Такой рост можно обеспечить только достаточно эффективными реформами", — выразил уверенность эксперт.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины ожидает ускорения роста ВВП с ожидаемых в 2017 году 1,9% до 3,2% в 2018 году и до 4% в 2019 году. Соответствующий проект макропрогноза содержится в предложениях НБУ по основам денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.