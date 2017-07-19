Уже неконтролируемый рост миграции в Европу грозит хаосом

Владимир Матвеев, обозреватель

Ливия стала главным перевалочным пунктом для нелегальной переправки беженцев через Средиземное море после перекрытия "балканской тропы". Евросоюз перестает поставлять туда надувные лодки и лодочные моторы на фоне перспектив новой волны мигрантов в страны блока.

Однако отдельные меры ЕС не смогут предотвратить очередной надвигающийся миграционный кризис, играющий также на руку ряда мировых игроков по дальнейшему расколу евроблока.

По данным ООН, около 100 000 человек прибыли в Европу на лодках в этом году через Средиземное море. По состоянию на 6 июля, почти 2300 мигрантов погибли или пропали во время опасного путешествия.

Поток мигрантов по средиземноморскому маршруту в целом вырос на 30-40% по сравнению с 2016 годом.

Ливию называют главным перевалочным пунктом для нелегальной переправки беженцев в Европу через Средиземное море. Основная масса мигрантов прибывает с побережья Ливии в Италию, и итальянские власти угрожают закрыть свои порты. С начала 2017 года в Италию по морю добрались по разным данным, 93 000 —100 000 тысяч человек, тогда как за этот же период 2016 года число эмигрантов составляло 216 тысяч.

Невзирая на это, ФРГ намерена увеличить с 500 до 750 ежемесячное количество мигрантов, отсылаемых обратно в Италию, откуда они мигрировали в страны Северной Европы.

Министр внутренних дел Италии призвал другие европейские страны открыть свои порты для приема кораблей со спасенными в море мигрантами. Италия в этом году уже приняла на 19% мигрантов больше, чем в минувшем, и просит ЕС помочь ей в разрешении кризисной ситуации.

Пока Евросоюз соглашается выделить порядка 35 миллионов евро помощи на содержание мигрантов на территории этой страны, а также усилить береговую охрану Ливии.

В связи с этим, главы МИД стран Евросоюза приняли 17 июля решение ограничить экспорт в Ливию определенных товаров, которые могут быть использованы для контрабанды людей. В частности, под запрет попали резиновые надувные лодки и лодочные моторы, сообщает сайт Совета ЕС.

Контрабандисты отправляют людей на переполненных лодках от ливийского побережья в международные воды, где, согласно DW, как им обещают, их заберут спасательные суда и переправят в страны ЕС.

Поэтому ограничения также будут применяться к лодкам и двигателям, которые проходят транзитом через ЕС на пути в Ливию. Таким образом, страны ЕС получают право препятствовать экспорту лодок и моторов даже в том случае, если они следуют через их территорию транзитом, сообщает DW.

Несмотря на предлагаемые варианты остановки миграционного кризиса, каким образом ЕС будет решать проблему миграции в глобальном контексте, ни власти Евросоюза, ни эксперты четко не говорят, и, видимо, не видят комплексного решения сложной проблемы.

В частности, предлагается увеличение численности центров приема беженцев за пределами Европы, активизация высылки нелегальных беженцев в страны исхода, дополнительное возведение заграждений, усиление береговой охраны, а также инвестирование в Африку и др. Все эти меры в ближайшей перспективе малоэффективны перед угрозой новой волны реальных массовых миграций в страны Европы.

В самом ЕС наблюдаются брожения и расхождения по вопросу приема беженцев, мигрантов по установленным ранее ЕС квотам.

Проявляется и разница в подходах к разрешению проблемы и квотам по линии западных и восточно-европейских стран, а также по линии север-юг. Для противодействия неконтролируемому потоку мигрантов ряд стран ввели контроль на внутренних границах Шенгена, возведя стены и ограждения с колючей проволокой.

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия обвиняют Брюссель в давлении в связи с миграционной политикой. Эти страны Вышеградской группы приняли декларацию, в которой выступили против квот, навязываемых ЕС по приему беженцев.

Решить проблему миграционного кризиса в обозримом будущем не удастся и потому, что рождаемость в "Черной Африке" резко возросла. В ближайшее время миграция заявит о себе с большей силой и из-за трений на Балканах, откуда в Европу проникают албанцы и боснийцы.

В этом контексте председатель Европарламента Антонио Таяни во время пребывания в одном из регионов Италии заявил, что Европе угрожает "библейское переселение народов".

По его словам, нам угрожает такая ситуация в Африке, что, если не вмешаться, в ближайшие пять лет "начнётся библейское переселение народов", которое будет невозможно остановить. Миллионы людей отправляются из тропической Африки на север. В связи с чем, нельзя допустить, чтобы они покинули Африку, иначе "ситуация будет невыносимой", сообщает британский Телеграф.

Таяни отметил необходимость предотвращения ухудшения обстановки в Ливии и разработки "стратегии для миллионов людей" с целью предотвращения разрушительных последствий надвигающейся миграционной катастрофы. Он призвал к активному инвестированию в страны Африки, сообщает британское издание.

Между тем, глобальный опрос, проведённый Институтом Гэллапа (Gallup) показал, что число потенциальных мигрантов составляет около 710 миллионов или 14% взрослого населения Земли. Это люди, которые переехали бы в другую страну, если бы им представилась такая возможность.

Ощутимый рост народонаселения в мире, климатические изменения, опустынивание, войны, голод в Сомали и Судане являются факторами, которые заставляют людей массово мигрировать.

При этом эксперты отмечают изменение географии миграционных потоков. Большинство беженцев, мигрантов прибывают из Африки южнее Сахары, а не из стран Ближнего Востока.

Больше всего покинуть страну проживания стремятся жители стран Африки к югу от Сахары, средняя доля потенциальных эмигрантов в этом регионе — 31%. Затем следует Европа, не являющаяся частью Евросоюза — 27%.

К тому же, несмотря на некоторое оживление по сравнению с минувшим годом, рост мировой экономики в 2017 и 2018 годах будет недостаточным для того, чтобы начала сокращаться мировая безработица, заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер в послании к Международному валютно-финансовому комитету МВФ.

Массовые миграции, миграционный кризис также усилятся и прогнозируемыми катаклизмами на мировых финансовом и экономическом рынках. В частности, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Легард в июле допустила, что мир может постигнуть очередной глобальный финансовый кризис.

В заключение напомним, что за последние два года миграционный кризис и последующий Brexit в том числе привели к сериям терактов, преступлений и насилия в странах Европы, в связи с чем, большинство жителей европейских стран отмечают ухудшение ситуации из-за уже происшедшего наплыва мигрантов.