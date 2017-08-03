Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции в августе

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины прогнозирует в июле-августе дефляцию в стране, сообщается на сайте регулятора в четверг.

Нацбанк ранее допустил, что инфляция по итогам 2017 года может превысить 9,1%, которые ранее прогнозировал регулятор. По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам 2016 года составила 12,4%.

"Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6% (в годовом выражении – ред.) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых (необработанных – ред.) продуктов питания. … Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и, по оценкам Нацбанка, продолжила ускоряться в июле. "Это связано с вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, увеличением производственных затрат, в том числе на оплату труда и ростом цен на услуги по содержанию жилья", — сообщил регулятор.

Госбюджет на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,8%, по инфляции — до 12,9% с 8,1%. Кроме этого, Кабмин утвердил прогноз финансово-экономического развития Украины на 2018-2020 годы, базовый из которых предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — на 3,6% и в 2020 году — на 4%.